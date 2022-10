La estacionalidad es un problema. Y de complicada solución. La climatología es uno de los principales factores que dificulta la llegada de turistas durante los doce meses del año. Los hoteleros de Balears buscan soluciones desde siempre y han potenciado diferentes nichos de mercado como el senderismo, el cicloturismo, la gastronomía, la cultura... para prolongar la temporada.

Tener el hotel abierto durante los doce meses del año se ha demostrado que en Balears, con contadas excepciones, es prácticamente imposible. Los hoteleros de Balears cuentan con el know how que ofrece su dilatada experiencia. Así, y aún antes de llegar al Caribe, iniciaron su expansión hacia Canarias, que no padece la temida estacionalidad. Hoy, las principales compañías hoteleras tienen presencia en Balears.

El Instituto Canario de Estadística (Istac) asegura que durante el pasado agosto hubo abiertos un total de 557 hoteles en las islas afortunadas. Pues bien, las empresas de Balears cuentan con un total de 110 establecimientos allí. Es decir, que casi el 20% de los hoteles de Canarias están en manos de empresarios de Balears, uno de cada cinco.

Barceló Hotel Group es la hotelera de Balears con más establecimientos en Canarias, puesto que suma 24, por delante de Meliá Hotels International (18) y (16). Además, tienen establecimientos en Canarias las hoteleras Iberostar (11), Bluesea (10), Nordotel (9), Be Live Hotels (5), (4), Bluebay Hotels (3), Hoteles Globales (3), THB Hotels (3), Hipotels (2), Palladium Hotel Group (1) y Sirenis (1). Es decir, que hasta 14 compañías hoteleras de Balears tienen presencia en Canarias.

Por islas, Tenerife es la que más cuenta con presencia balear, ya que alberga 43 hoteles de cadenas de las Islas. En Gran Canaria hay 23, y son 21 tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. En cambio, en La Palma solo hay dos hoteles de Meliá y La Gomera y El Hierro no tienen presencia balear en su oferta hotelera.

Esta estructura coincide, a grandes rasgos, con la oferta hotelera del archipiélago canario. Tenerife es la isla más turística, con 192 hoteles abiertos en agosto, seguida de Gran Canaria, con 159. En Fuerteventura hay 94 hoteles y en Lanzarote, 75. Las más pequeñas son también las menos turísticas. La Palma tiene 15 hoteles, La Gomera tiene 12 y en El Hierro hay diez.

Por tanto, Lanzarote cuenta con un 28% de hoteles gestionados por cadenas de Balears. En Tenerife son el 22,4%, en Fuerteventura representan el 22,3%, en Gran Canaria el 14,5% y en La Palma, el 13,3%.

La presencia de cadenas hoteleras mallorquinas en Canarias se remonta a los años 70 con la llegada de las compañías Barceló y Meliá. La búsqueda de crecimiento diversificado y mayor rentabilidad ha hecho que muchas compañías siguieran el mismo camino hasta estos días. Los problemas financieros del turoperador alemán TUI llevaron a dos importantes operaciones hoteleras. En mayo de 2021 Riu adquirió el 49% de la propiedad de 19 establecimientos además de dos terrenos para desarrollo hotelero en México y Senegal. Y en octubre de 2021 Grupotel compró a TUI su participación en la sociedad Nordotel, con lo que incorporó nueve hoteles en Canarias y dos en Mallorca, uno de los cuales ya ha cambiado su marca a Grupotel.

MODELO INTENSO. Por su clima suave durante prácticamente todo el año, el modelo turístico canario es mucho más intenso que el de Balears, donde la temporada dura a lo sumo ocho meses. Es por ello que las renovaciones y remodelaciones de los establecimientos tienen que ser más frecuentes.

El turismo internacional en Canarias no ha recuperado las cifras prepandemia. Entre enero y agosto de este año han visitado Canarias 7.810.032 turistas, un 9,99% menos que en el mismo periodo de 2019. En comparación, han sido 9.657.719 en Balears (-4,77%), según los datos de Frontur. La ocupación hotelera suele rondar el 80% durante todo el año, con una pequeña bajada entre abril y junio. En agosto estuvieron abiertos 557 hoteles de acuerdo con los datos del Istac, que suponen 114.614 habitaciones y 255.502 plazas. La tasa de ocupación fue del 83,97%.

Las nacionalidades mayoritarias que visitaron Canarias en 2021 fueron la española (21,5%), alemana (19,8%) y británica (18,6%). Para los visitantes, lo más importante a la hora de escoger el destino es el clima, pero también influyen la seguridad, la tranquilidad, el mar y las playas.