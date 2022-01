Fernando Rodríguez es el director general del grupo RM y un convencido de la bondad y singularidad de RM Proyectos Inmobiliarios. Explica que ofrecen a los propietarios un servicio único, que pasa porque pueden reformar la casa que pretenden vender sin pagar nada hasta que se formalice la transacción. RM Proyectos Inmobiliarios es un servicio más del grupo, que está formado por Reformas Manacor, RM Carpintería de Aluminio y RM Carpintería de Madera. Asimismo, recientemente han adquirido un servicio de herrería, automatismo y todo tipo de trabajos en hierro.

El proyecto de RM Proyectos Inmobiliarios comenzó en agosto de 2021. La pandemia dejaba claro que no era la mejor de las épocas, pero Fernando Rodríguez, director general del grupo, recuerda que los momentos de crisis son también una oportunidad. «La ventaja de RM Proyectos Inmobiliarios es que inició su caminar con numerosos clientes de Reformas Manacor, que nos solicitaban un servicio de estas características», explica. «Ahora podemos ofrecer un servicio integral al cliente puesto que, además de reformar su casa, la podemos poner en alquiler o a la venta. Además, tenemos un servicio diferencial, que no ofrece nadie. Si un cliente quiere desprenderse de una casa, pero se encuentra en mal estado o necesita una reforma, nosotros hacemos el trabajo, pero el cliente no nos paga hasta que consigue vender el inmueble. De esta manera, logramos que el cliente pueda vender mejor la vivienda y con mayor prontitud», asegura.

Respecto los alquileres, RM Proyectos Inmobiliarios ofrece un servicio técnico a los propietarios. «El cliente debe pagar cada reparación, pero a muy bajo coste. Realmente, es un servicio que ofrecemos al propietario», indica. El director general de RM Proyectos Inmobiliarios explica que el mercado de pisos, tanto de compra como de alquiler, se ha visto alterado con la pandemia. «Se buscan ahora inmuebles con espacios abiertos, de mayores dimensiones. También se buscan mucho pisos céntricos», explica. «Desde el inicio de nuestra singladura empresarial siempre hemos puesto al cliente en el centro. Ahora, en la inmobiliaria, defendemos los precios, y procuramos que el cliente esté siempre satisfecho. Nadie más en Palma ofrece un servicio como el nuestro. Ofrecemos a los propietarios la posibilidad de reformar su inmueble y pagarnos solo cuando se haya producido la venta», insiste.

RM Proyectos Inmobiliarios busca la confianza del cliente, que esté satisfecho. Respecto al precio de la vivienda, ya sea para la venta como para el alquiler, Fernando Rodríguez augura que se va a mantener y estabilizar con el tiempo, pero que el valor puede llegar a bajar entre un 5% y un 6%. «El mercado de lujo, destinado a clientes de muy alto poder adquisitivo, funciona con otra dinámica y puede experimentar crecimientos importantes. Los inmuebles que no son de gran lujo estabilizarán su precio. La pandemia ha impulsado la demanda de extranjeros con un alto poder adquisitivo», indica. Respecto a los bancos, Rodríguez asegura que los bancos tienen dinero disponible para créditos. «No estamos en los niveles de antes de la crisis de 2007 cuando los bancos ofrecían al cliente el 100% o incluso el 120% del valor de la vivienda, pero se nota que hay efectivo disponible», afirma el director general del grupo.

RM Proyectos Inmobiliarios pretende expandirse al norte de la isla y abrir una nueva oficina en aquella zona. De igual manera, la empresa aspira a disponer de promociones propias de viviendas nuevas. «Una de nuestras líneas de negocio de RM Proyectos Inmobiliarios será la venta de promociones de vivienda nueva que ejecutará Reformas Manacor. Ahora, tenemos en marcha una promoción de viviendas de segunda mano que estamos rehabillitando», acaba explicando.