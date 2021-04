Ovidio Andrés: "No hace falta hacer promoción, hace falta movilizar la conectividad"

Ovidio Andrés, fundador de Logitravel, es optimista a pesar de las dificultades que están viviendo todas las empresas

"Hay tal ansia de consumir que habrá una explosión de demanda en 2021", señala. Andrés considera que las empresas deberán ser capaces de pasar de cero a cien en poco tiempo. Considera que a partir de junio la economía tendrá un comportamiento "muy positivo" y que otoño también será bueno. "La clave es la conectividad", explica. "No hace falta hacer promoción, hace falta movilizar la conectividad para que se pongan aviones", menciona.

"Hay un nivel de endeudamiento muy grande, de las familias, de las empresas y del sector público. Lo primero y más importante es que hay que ser muy flexibles desde la Administración con esta deuda que se ha creado, porque alomejor dos años no bastarán para devolverlo. Hay que tranquilizar a las empresas, y el sector público exige que las empresas que han hecho ERTE no pueden hacer un ERE, así que puede ocurrir que empresas rentables necesiten reestructurarse y como no pueden, no pueden ser rentables. Debería garantizarse que el mayor número de empresas que tienen viabilidad económica puedan salir. Son dos hechos muy relevantes", añade.