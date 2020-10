La hoja de ruta del Santander para las pymes del futuro

"En este 2020 que nos ha dado pocas alegrías, Rafa Nadal ha sido un ejemplo de ambición y evolución. Hay que trabajar en la remontada”. Con estas palabras, Rami Aboukhair, CEO de Santander España, avanzó la hoja de ruta que deberán trazar las pymes en el presente y el futuro, y que pasa por la digitalización y la modernización de sectores clave como la agricultura o el turismo.

Así lo explicó en el Foro de Empresas Santander, un encuentro digital organizado por Ultima Hora y patrocinado por el banco que tuvo lugar en la tarde del 15 de octubre.

Pedro Rullán, consejero delegado del Grup Serra, presentó el acto, agradeciendo a los ponentes su aportación. “Banco Santander y Ultima Hora cumplen su función de ser puente e hilo conductor en esta compleja realidad y proveen soluciones a los mercados que sirven”, señaló, mostrando su convicción de que la jornada presenta sólidas herramientas para reformular nuevas palancas de negocio.

CONTEXTO MACRO. Ana Rivero, responsable de Estrategia de Mercados en Europa de Santader Asset Management, quiso dar un mensaje de optimismo: “Hemos dejado atrás lo peor de la crisis. Volveremos al nivel de actividad de principios de 2020 a finales de 2021”, pronosticó. Explicó la gran importancia que tienen, por una parte, la recuperación del empleo, para poder retomar la actividad del sector servicios, y los fondos de ayuda europea Next Generation EU, que no son a fondo perdido, sino para transformar la economía hacia la internacionalización y la sostenibilidad.

Jaime Uscola, director de Comercio Exterior de Santander España, explicó tres cuestiones adicionales a la pandemia que se deben tener en cuenta en el ámbito de la internacionalización: el brexit, ya que se aproxima el final del periodo transitorio para que deje de ser de la Unión Europea y hay que tener en cuenta los aranceles, las aduanas, la burocracia y la gestión de las divisas que conllevará; Estados Unidos, donde el restulado de las elecciones del 3 de noviembre podría modificar la presión fiscal y afectar al dólar y la política arancelaria; y China, que se ha convertido de nuevo en la fábrica del mundo tras la pandemia y abre una nueva vía de generación de clientes y negocios.

Javier Cobo, COO de Acens Technologies, filial de Telefónica, dio argumentos de por qué es fundamental digitalizar la empresas. “Ya nos obligan a reportar a Hacienda a tiempo real, a controlar la jornada laboral de los empleados y a salvaguardar los datos personales de los clientes. La buena noticia es que la digitalización de una pyme no es tan cara como hace unos años. Un ERP -sistema de planificación de recursos empresariales- o un CRM -gestión de las relaciones con clientes- ahora se consiguen por menos de cien euros al mes”, explicó.

Octavio Ramírez, director de la Red de Empresas de Santander España, explicó que el banco es parte de la solución en esta crisis: “En Balears hemos liderado la financiación ICO con un 24% de los créditos. Ahora también apoyamos con una nueva línea ICO el proceso de transformación y lanzamos un nuevo modelo de relación, Santander One Empresa”, incidió.

Celia Torrebadella, directora territorial de Banco Santander en Balears, clausuró el acto poneniendo el foco en la cercanía de la entidad con los clientes a través de las herramientas digitales.