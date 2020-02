Invertir y conseguir rentabilidad es posible

Dar rentabilidad a los ahorros no es sencillo en la actual coyuntura de tipos de interés bajos. Organizada por Andbank tuvo lugar el pasado día 30 una jornada sobre las perspectivas económicas de 2020. El acto se celebró en el estadio de Son Moix.

Luis Crespo, subdirector de Agentes y Desarrollo de Negocio de Andbank, presentó el acto que, moderado por Paula Serra, directora de Medios Audiovisuales del Grup Serra y editora de El Económico, contó también con la participación de Elena Nieto de Magriñá, directora de ventas de Vontobel Iberia; Luis García Langa, presidente de Sidiclear Sicav; Robert Casajuana, socio de SLM y director académico de Isefi; y Mario González, managing director de Capital Group y corresponsable del negocio de la gestora en España y Portugal.

Crespo explicó los siete valores que guían el trabajo de gestión de inversiones de AndBank: independencia, servicio, transparencia, seguridad, ética, responsabilidad social y formación. Además, se mostró convencido de que es posible invertir con rentabilidad con un asesoramiento por parte de buenos profesionales. “En España existe una falta de conocimiento de los mercados financieros y creemos que debemos contribuir a una mejor formación de nuestros clientes para que puedan tomar sus mejores decisiones”, señaló.

Además de asegurar que los bajos tipos de interés estarán presentes varios años, quiso quitar hierro a la preocupación en las bolsas a raíz del coronavirus: “Para un cliente bien asesorado no debe ser más que una anécdota”, sentenció.

Luis García Langa es el presidente y asesor de la Sicav Sidiclear. “Es posible invertir y conseguir rentabilidad. En función del riesgo que quieras asumir puedes buscar una menor o mayor rentabilidad. Se ha de pensar que en el banco la rentabilidad es cero o incluso puede llegar a ser negativa. Por tanto, hemos de asumir un riesgo. Si estamos dispuestos a arriesgar poco, debemos invertir en fondos de inversión muy conservadores que combinen renta fija muy segura con algo que pueda ofrecer una pequeña rentabilidad; a medida que vayamos incrementando nuestro objetivo de revalorización, y por tanto el riesgo, hay que ir incorporando fondos que tengan renta fija emergente y renta variable, que al fin y al cabo, diversificando, es la inversión más rentable que hay”, asegura García Langa, que señala que la renta fija tiene hoy escasa rentabilidad y que debe recurrirse, en todo caso, a un plazo muy largo. Recuerda que Sidiclear es una sicav patrimonialista, que intenta mantener siempre un riesgo moderado y controlado. “Hacemos una gestión patrimonialista de los ahorros”, afirma.

García Langa, que asegura que el coronavirus no tendrá consecuencias en el medio y largo plazo, recuerda que “a partir de 6,5 euros se puede invertir en Sidiclear la cantidad que se quiera”. “Sidiclear, al ser una sicav, cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y se puede adquirir en cualquier entidad. Es recomendable comprar la participación a través de Andbank, puesto que los gastos son menores, ya que la gestora de Sidiclear es Andbank”, argumenta.

Respecto a la actual coyuntura con los tipos de interés bajos, García Langa asegura que habrá un cambio de tendencia, pero no de forma inmediata. “Creo que habrá un cambio de tendencia, pero no a corto plazo. No es bueno que los tipos de interés estén tan bajos. Tan pronto como haya un consumo normal, con una inflación normal, los tipos deben subir. En todo caso, quizás lo empecemos a notar a partir de 2022, antes será complicado”, señala.

Elena Niego de Magriñá, directora de venta de Vontobel Iberia, asegura que su gestora de fondos ofrece una extensa oferta de opciones de inversión. “Vontobel es un banco suizo con sede en Zúrich. Al final, el objetivo de una banca privada es gestionar lo mejor posible los ahorros de los clientes. La rama de gestión de activos se ha desarrollado mucho dentro del grupo y cada vez tiene más peso en la cuenta de resultados”, explica.

“Se acabó lo de dejar el dinero en una libreta de ahorro o en un plazo fijo y que nos de una rentabilidad”, asegura, al tiempo que recuerda que Vontobel ofrece seis boutiques.

“Podemos decir que tenemos seis boutiques. Nos definimos como una gestora multiboutique. Son como pequeñas tiendas gourmet en las que podemos encontrar todo tipo de fondos. Intentamos tener pequeños equipos y muy especializados, que reaccionen muy rápido para que las decisiones sean lo más eficientes posibles. Tenemos una gama de productos para cualquier perfil de cliente”, significa y asegura que se puede invertir en los fondos de Vontobel a través de cualquier entidad bancaria.

Robert Casajuana es socio de SLM y director académico de Isefi. “SLM es un agente financiero independiente que deposita el patrimonio de sus clientes en el grupo Andbank. El valor añadido más importante es que no tiene una banca de colocación, sino que en función del perfil del cliente y las expectativas y oportunidades del mercado da a cada cliente el producto que considera más adecuado”, significa.

Casajuana no tiene dudas de que invertir y obtener rentabilidad es posible. “El depósito a plazo se ha acabado, pero hay una alternativa natural que son los bonos. Son los grandes desconocidos y a través de los bonos pueden conseguirse rentabilidades que superen la inflación, que no te den ningún susto porque tienen una empresa o un estado detrás. Si quieres algo similar a lo que eran los depósitos, la alternativa son los bonos. Nosotros, desde SLM, gestionamos un vehículo que se llama SLM Iceberg. Este producto invierte sobre todo en bonos corporativos y gubernamentales y de media anual ha dado un 4% con un riesgo mínimo”, afirma y señala que hay dos formas de invertir con SLM. “Puedes hacerlo desde tu propia entidad bancaria, simplemente diciendo que quieres adquirir este vehículo de inversión. La otra fórmula es abrir una cuenta en SLM Andbank y así podemos ir tutelando la inversión”, señala.

Respeto a los tipos de interés, Casajuana asegura que no prevé grandes subida de tipos. “Nos hemos de dar un baño de realidad y entender que los tipos en el corto y medio plazo serán bajos o incluso negativos. Estamos en un periodo de desaceleración económica y los bancos centrales no se pueden permitir subir tipos. No preveo subidas de tipos, o en todo caso, muy leves en los próximos diez años”, acaba señalando.

Mario González, managing director de Capital Group, recuerda que la gestora que representa es americana y la más grande. “Nacimos en 1931 y tenemos 2,1 trillones de activos bajo gestión y 55 millones de clientes. Somos una gestora de activos muy conservadora, nuestros clientes acostumbran a ser patrimonialistas y lo que hacemos es proteger su capital y hacerlo crecer de manera prudente”, asegura, aunque explica que pueden conseguirse rentabilidades. “El entorno actual no es fácil, pero encontramos posibilidades de inversión rentables. Es evidente que cuanto más riesgo, más rentabilidad puedes obtener, pero también hay rentabilidad en zonas donde todos podemos estar cómodos. Se puede invertir en nuestros fondos desde cualquier entidad bancaria. Y no hay un capital mínimo. Es decir, que desde un euro puedes formalizar tu inversión”, señala.