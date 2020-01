Inquietud por la desaceleración en 2020

La desaceleración económica, que todos los pronósticos apuntan a que aumentará, las consecuencias del Brexit o el nuevo gobierno de Pedro Sánchez son algunas de las causas que llenan de incertidumbre este 2020. En todo caso, las previsiones de crecimiento definen una coyuntura de desaceleración pero en ningún caso de decrecimiento.

Carmen Planas, presidenta de CAEB, no duda en señalar su preocupación por el devenir económico de Baleares. «La perspectiva de los empresarios para 2020 es de honda preocupación por el enfriamiento de la economía y el empleo, ya que por primera vez en cinco años, el crecimiento no ha superado el 2% en 2019. Además, no se ha conseguido que el paro baje, algo que no había sucedido en los últimos seis años», explica Planas.

«En crecimiento y empleo estamos peor que la media»

Carmen Planas, presidenta de CAEB

La presidenta de CAEB afirma también que Baleares está peor que la media española, que se necesita el Régimen Especial y reclama un gran pacto entre el sector público y el privado. «En crecimiento y empleo estamos peor que la media de España y las perspectivas para 2020 son a la baja y pueden agravarse por el Brexit, por la imposición de barreras comerciales a escala global, por el agotamiento de los efectos de la política monetaria y por las políticas del nuevo Gobierno. Necesitamos un nuevo REB que compense los sobrecostes de la insularidad y recuperar el déficit histórico que sufre Baleares en materia de financiación autonómica. Y la situación requiere un gran pacto entre sector público y privado que ofrezca estabilidad y seguridad jurídica, que son imprescindibles para recuperar la confianza empresarial y la inversión que son clave para el crecimiento económico, del empleo y del bienestar de los ciudadanos de Baleares», acaba asegurando Planas.

«Las empresas deben sentirse respaldadas»

Jordi Mora, presidente de PIMEM

Jordi Mora, presidente de PIMEM, reclama estabilidad para superar la incertidumbre que planea sobre 2020. «Sobre este 2020 planea un aire de incertidumbre preocupante para el tejido empresarial. Es por ello que es importante ofrecer seguridad y estabilidad a los empresarios. De ellos depende la creación y estabilidad laboral. Si nuestra intención es crecer y olvidarnos de la desaceleración económica que se avecina, las empresas deben sentirse respaldadas y no perseguidas. Es importante apostar también por medidas dedicadas al crecimiento de la productividad y a la diversificación de los sectores. 2020 puede ser un año convulso, pero también puede estar lleno de retos que pueden ofrecernos oportunidades de cambio y de mejora», significa Mora.

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, reconoce también que 2020 se presenta con grandes incertidumbres y reclama la solución para los problemas estructurales que padece Baleares.

«Vamos a tener que intensificar los esfuerzos»

Maria Frontera, presidenta de la FEHM

«Nos enfrentamos a un 2020 en el que continúan las incertidumbres. No cabe duda de que vamos a tener que intensificar los esfuerzos, tanto por parte del sector público como privado, para sofisticar el modelo de actividad turística y no perder competitividad. Hay que adoptar las medidas necesarias para solventar los problemas estructurales de los que se habla desde hace años, poner en marcha una colaboración público-privada con inversiones productivas, adoptando políticas incentivadoras de la inversión», señala, al tiempo que añade que «hay que destacar los grandes retos en los que tenemos que trabajar. Mejorar la apuesta por la calidad en toda la cadena de valor del sector turístico; una mejor formación; la innovación y aplicación efectiva de la tecnología; el incremento de la productividad y la sostenibilidad en sus tres vertientes, ambiental, social y económica», indica.

«El Brexit será un duro revés que afectará al empleo»

Juan M. Ordinas, Petits Hotels

El presidente de la Associació de Petits Hotels, Juan Manuel Ordinas, asegura que las perspectivas no son buenas. «Para este 2020 las perspectivas no son muy positivas. Nos espera un año lleno de complicaciones. El Brexit ya es una realidad y el golpe será duro para el sector. El mercado británico es uno de nuestros mayores compradores y su estancamiento será un duro revés, sobre todo para los pequeños y medianos hoteleros. Además, si sumamos la competencia extranjera, con el Brexit y la desaceleración económica, las expectativas no son nada positivas. Es preocupante porque además el primer mercado que sufrirá las consecuencias será el laboral. Cuanto menos volumen, menos trabajadores serán necesarios, así que podemos encontrarnos ante un duro golpe», manifiesta.

«La temporada 2020 será buena razonablemente»

Antoni Serra, presidente Habtur

Mientras Antoni Serra Cantallops, presidente de Habtur, considera que el número de reservas es todavía «muy escaso» para poder hacer pronósticos fiables pero es optimista. «Estamos en un escenario de ralentización del crecimiento económico. Por otra parte, pensamos que Brexit no tiene por qué incidir de forma especialmente negativa en la demanda procedente del Reino Unido. Por tanto, nuestro pronóstico sería el de una temporada razonablemente buena en la que existe una elevada probabilidad de que pueda darse una cierta disminución de la demanda hacia nuestras islas. En este escenario, la presión de los destinos competidores y sus políticas de precios serán, sin duda, el elemento más relevante y significativo, mucho más que los efectos del Brexit o la desaceleración económica generalizada en Europa», indica, a la vez que menciona la necesidad de apostar por la sostenibilidad medioambiental. Asimismo, es contundente contra el crecimiento aeroportuario. «Habtur se manifiesta claramente en contra de cualquier ampliación de la capacidad del aeropuerto de Mallorca: necesitamos un aeropuerto más cómodo, más agradable, más eficiente y más sostenible; no un aeropuerto con mayor capacidad de absorción en períodos punta», aclara.

«En 2020 se debe facilitar el acceso a la vivienda»

Eduardo López, Asociación de Constructores

Eduardo López, presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, tiene claro que 2020 debería servir para facilitar el acceso a la vivienda. «2020 debería servir para facilitar el acceso a la vivienda a la clase media y baja de Baleares y potenciar la inversión en infraestructuras y obra pública. Para favorecer reformas no solo hoteleras, sino del comercio y la restauración para que Baleares disponga de una oferta turística de calidad y para resolver problemas pendientes con las soluciones que el sector, unido, propone en el Libro Blanco de la Construcción», afirma Eduardo López.

«Seguirá el cierre de pequeños comercios»

Antoni Gayà, Afedeco

El presidente de Afedeco, Antoni Gayà, pronostica que la ralentización de la economía experimentada durante 2019 se acrecentará. «Este 2020 no se aventura bueno a nivel económico. En 2019 ya se ha registrado una cierta ralentización que todo a punta a que se irá acrecentando a lo largo del 2020, lo que sin duda también afectará al empleo y no podrá evitar que continúe la tendencia de cierre de los pequeños comercios», señala.

Toni Fuster, presidente de Pimeco, reclama que los comercios apuesten por la autenticidad y el trato personal, al tiempo que asegura que es necesario volver a los periodos de rebajas establecidos.

«El pequeño y mediano va a sufrir»

Toni Fuster, presidente de Pimeco

«2020 no presagia grandes cambios a lo vivido a finales de 2019. Entramos en un año al que ya denominan de desaceleración y eso nos indica que el pequeño y mediano comercio va a sufrir. El comercio tiene que plantearse el nuevo año para reencontrarse con su identidad. Debemos dejar de pelear contra las grandes superficies y poner en valor nuestros productos. La autenticidad y el trato personal deben ser sellos de los comercios de nuestra isla. Son los factores que consiguen que el público vuelva y compre de nuevo en los establecimientos. Estamos percibiendo este cambio de mentalidad y esta apuesta del público por un trato más cercano que no pueden ofrecer las grandes superficies. Esta debe ser nuestra apuesta si queremos mejorar las perspectivas de 2020. Otro de los puntos a tratar y que daña mucho al pequeño empresario es el hecho de la liberación de las rebajas. Estamos matando a los comercios. Hemos entrado en un bucle falso de rebajas permanentes. Se está utilizando el lenguaje y la simbología de las rebajas para hacer creer al consumidor que está comprando un producto rebajado. Es una estrategia de marketing que lo único que propicia es que las pymes no puedan competir y pierdan a sus clientes. Debemos acabar con esta locura y volver a los periodos de rebajas establecidos anteriormente», argumenta.

«El REB debe igualar el precio del combustible»

Rafael Roig, presidente FEBT

El presidente de la Federación Empresarial Balear de Transportes, Rafel Roig, señala que 2020 llega plagado de incertidumbre. «2020 viene con la incertidumbre que genera la temporada turística y los conflictos internacionales que pueden agravar el precio del combustible que el nuevo REB deberá garantizar que deje de ser superior al precio medio de España. El sector también reclama a las administraciones que no graben más tasas, parkings y otros impuestos que nos perjudican como destino», manifiesta.

«En los polígonos se sigue notando actividad»

Francisco Martorell, presidente Asima

Francisco Martorell Esteban, presidente de Asima, asegura que en el actual escenario los empresarios están preocupados por las decisiones de inversión que han de adoptar. «En los polígonos empresariales se sigue notando una actividad importante, si bien se denota una inquietud debido a las incertidumbres políticas. Si a esto le sumamos los riesgos económicos que se plantean a nivel internacional, nos encontramos para el año 2020 un escenario con un empresario preocupado ante sus próximas decisiones de inversión», afirma.

«El empresario debe sentirse respaldado»

Eugenia Cusí, presidenta de PIMEM Restauración

Eugenia Cusí, presidenta de Pimem Restauración, destaca la situación de las terrazas y la falta de un convenio específico. «Este 2020 se presenta como un año repleto de incertidumbres. La desaceleración que se avecina no presagia buenas noticias para el sector. Además, debemos añadir una serie de factores que también condicionan gravemente este 2020. La normativa que afecta a las terrazas de los establecimientos dedicados a la restauración, la falta de un gobierno estable, la falta de un convenio específico para restauración o incluso el Brexit van a ser elementos que van a condicionar las perspectivas del año. Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de que el empresario se sienta respaldado y apoyado. Es la salud económica del pequeño y mediano empresario la que beneficia y propicia una estabilidad laboral. Si queremos que este 2020 mejore las perspectivas negativas con las que llega, el empresario debe percibir que se realizan políticas que favorezcan a su crecimiento», indica.

«Creemos que el golpe va a ser inevitable»

Biel Moragues, Taxis PIMEM

Biel Moragues, presidente de Taxis Pimem, confía en que el taxi salga indemne de las perspectivas negativas del año 2020. «Pese a que las perspectivas empresariales de 2020 no son nada positivas, esperamos que el taxi no sufra este duro golpe. Aunque, de todas maneras, creemos que va a ser algo inevitable. La disminución de clientes provocará seguro una caída del número de nuestros servicios. Por ello nuestra intención para 2020 es trabajar en mejorar nuestra calidad en el servicio. Ofrecer facilidades al consumidor para que opte por el transporte en taxi. Intentaremos unificar a los taxis bajo una misma radio. Otro punto es el de dotar al taxi y al cliente de una aplicación sencilla y óptima con la que vea satisfecha sus necesidades», señala.

«Esperamos unas ventas similares a las de 2019»

Andrés Vidal, presidente Aseda

Andrés Vidal, presidente de la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Baleares (Aseda), espera una facturación similar a la de 2019. «En volumen de ventas esperamos en 2020 un año muy parecido al anterior. Para que esto pueda producirse serán muy importantes las políticas que el nuevo Gobierno impulse y cómo se trasladan a la opinión pública. Por parte de los fabricantes se va a producir un lanzamiento de productos con tecnologías híbridas y eléctricas sin precedentes que supondrá un punto de inflexión en el avance hacia vehículos menos contaminantes», opina.

«Podemos ver alguna subida de tipos»

Luis García Langa, analista

El analista financiero Luis García Langa augura subidas de tipos de interés si la situación económica es positiva. «En 2020 veremos cómo se aclara el Brexit, que parece que llegará con acuerdo, la paz en la guerra comercial y las buenas perspectivas para Alemania. Si el resultado fuera positivo empezaríamos a ver subidas de tipos de interés. De hecho en el último trimestre del año ya hemos visto cómo el mercado secundario ya lo anticipa (subida de euríbor y de rentabilidad de la deuda pública) y aquí puede venir un problema serio: las familias, empresas y administraciones públicas sobreendeudadas pueden volver a sufrir, con subidas de impuestos que parecen prepararse. Sin embargo, este sufrimiento no debería ser para 2020», afirma García Langa.