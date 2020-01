La tecnología cobra fuerza en el 10º Foro Exceltur

Esta semana he tenido la oportunidad de acudir al 10º Foro Exceltur, dentro del marco de #FITUR2020. Media jornada ha ido dirigida a paneles tecnológicos, moderados por el periodista Jaime García. Tuvimos la oportunidad de escuchar a José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica; Jose Antonio Tazón, uno de los primeros empleados y actual presidente de Amadeus IT Group; Irene Cano, directora general de Facebook España y Portugal; y Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal.

Me gustaría destacar algunas reflexiones que saqué de estas sesiones. Por un lado, ya se ha normalizado que las startups pueden tener mucha relevancia. Casos como Amadeus, que nació compitiendo con empresas como IBM, o Netflix, que fue rechazada por Blockbuster, ya han dejado de ser algo puntual. Sobre el escenario se nos lanzó la siguiente pregunta: ¿somos capaces de saber cuáles serán las empresas referentes del sector de aquí a 15 años? Es una pregunta al estilo Years and Years, pero lo cierto es que los cambios son continuos y las adaptaciones, muy importantes. Ya no sirve con tener un departamento de I+D, hay que aprender continuamente y cazar el talento y las ideas que pueden llegar a germinar y convertirse en otras grandes empresas.

Como tecnologías más comentadas destacan la inteligencia artificial, la realidad aumentada y realidad virtual y los asistentes de voz. Me quedo con una frase de Pallete: “Las empresas tienen que hacer una transformación tecnológica dentro de un marco de valores”. Porque es cierto que a veces llega antes la tecnología que su regulación o estudio de sus consecuencias.

Como mallorquina y balear, es genial ver que las Islas tienen un peso tan fuerte en el turismo. Pudimos escuchar desde grandes empresarios de éxito como Gabriel Escarrer, Abel Matutes o Encarna Piñero, hasta políticos como José Hila, Alfonso Rodríguez o Francina Armengol.