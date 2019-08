Fastpayhotels o la virtud del pronto pago

Fastpayhotels, fundada en noviembre de 2015 por Elodie Leunen y Alex Gibert, es una empresa tecnológica dedicada a la distribución turística. Intermedia entre las agencias de viaje y los hoteles.

«No somos una empresa B2C, sino que nuestra oferta se dirige a las agencias de viaje. Somos una empresa B2B, poco conocidos por el gran público, pero con una gran aceptación en el sector. Hemos desarrollado un software que permite al hotel recibir el pago 90 segundos después de que se haya ejecutado la operación», explica Gibert, convencido de las bondades competitivas que supone Fastpayhotels. Su modelo de negocio se basa en pagar a los hoteles casi en el mismo momento en el que se efectúa la reserva. Está enfocado especialmente en la venta de tarifas no reembolsables.

«Tradicionalmente, cuando un cliente reserva en marzo o abril un hotel para el mes de agosto, lo habitual es que el establecimiento reciba el dinero en septiembre u octubre. Nosotros tenemos la tecnología para ejecutar el pago de forma rápida. De esta manera, podemos negociar precios muy competitivos con los hoteles. Es un concepto muy simple, el tradicional pronto pago. De esta manera, nuestra expansión ha sido rápida y ya operamos en 78 países. Nuestra entrada en el mercado ha sido rápida y con fuerza», asegura, aunque también es consciente del amplio margen de crecimiento que tiene por delante.

Fastpayhotels ofrece ya más de 25.000 hoteles que vende a unas 15.000 agencias de 28 países. Durante el pasado 2018 efectuaron reservas en 25.000 establecimientos diferentes radicados en 73 países.

La empresa trabaja con las principales cadenas hoteleras del mundo, si bien cuentan también con numerosos establecimientos independientes. «Es cierto que hay webs muy buenas de grandes compañías hoteleras, pero también es verdad que hay muchos establecimientos que cuentan con portales con muchas carencias. Y también es verdad que a cualquier tipo de cliente le gusta contratar en su propio idioma y muchísimas páginas web solo están traducidas en cinco o seis idiomas. El mundo se está digitalizando, sin duda alguna, pero hay países en los que las agencias de viaje siguen en una posición predominante», indica.

La intermediación entre agencias y hoteles provoca que Fastpayhotels mantenga una excelente relación entre ambos. «Nos gusta pensar que agencias y hoteles son clientes. A uno le aportamos distribución y al otro producto. Nosotros tratamos a todo el mundo como cliente. Realmente, somos un intermediario con un importante nivel tecnológico», significa.

Gibert asegura que Fastpayhotels es una empresa tecnológica enfocada al 100% en la distribución turística. La empresa tiene presencia en todas las grandes ferias turísticas, aunque su propuesta de valor provoca que muchos establecimientos se registren en la plataforma de la empresa de forma online.

La empresa, que ganó el premio a la startup del año en el Reino Unido, cuenta con 23 trabajadores y está en proceso de contratación de 40 personas más. «Buscamos un perfil tecnológico y tenemos especial interés en los conocimientos relacionados con la inteligencia artificial. También necesitamos algún perfil comercial», asegura Gibert.

Leunen y Gibert afrontan el futuro con optimismo y confianza. De hecho, pretenden multiplicar por diez su cifra de negocio en cuatro años. «Queremos crecer, especialmente en el número de hoteles de nuestra plataforma. Hay unos 650.000 hoteles en todo el mundo, por lo que tenemos un largo recorrido», afirma.

De momento, Fastpayhotels no tiene previsto trasladar su modelo B2B hasta el cliente. «Nuestro enfoque es B2B. Creemos que hay espacio más que suficiente para un modelo de negocio como nuestro, que ofrece grandes ventajas competitivas para todos los actores. Tenemos un producto diferenciado. No queremos abrir otros frentes, al menos de momento», indica.

La empresa oferta casi siempre tarifas no reembolsables. «Es nuestro enfoque. No aspiramos a controlar el 100% del mercado. En países como Canadá, China y norte de Europa hay un gran mercado de no reembolsables. En Italia y España, en cambio, gusta mucho hacer varias reservas y quedarse solo una el último día», asegura Gibert.

De esta manera, especializándose en tarifas no reembolsables y pagando a los establecimientos turísticos de forma muy rápida, Fastpayhotels puede ofrecer a las agencias de viajes unas tarifas muy competitivas. Los hoteles pagan una comisión a la empresa por cada reserva y las agencias tienen a su disposición una amplia oferta hotelera, y a buen precio, para servir a sus clientes.

El pronto pago a los hoteles supone que las agencias dejan de tener el dinero, pero Gibert destaca que tienen acceso a tarifas más competitivas con lo que pueden incrementar sus ventas.

La empresa refuerza su apuesta por la innovación de forma constante. La aplicación de la inteligencia artificial es uno de los retos de la empresa. «Es muy viable, por ejemplo, que un robot pueda responder a las preguntas más comunes de los hoteles que se incorporan a nuestra plataforma online», asegura.

Leunen y Gibert consideran que sus trabajadores son su mejor carta de presentación. «Apostamos por nuestros trabajadores, queremos captar talento e intentamos fijar las mejores condiciones», afirma. De hecho, cada empleado puede decidir su propio horario. La flexibilidad aporta valor y, evidentemente, también cuentan con la opción de trabajar desde su propio domicilio, al menos durante unas horas.

En este sentido, Fastpayhotels se ha trasladado recientemente al centro de Palma, al número 1 de la calle Reina Maria Cristina, a un local mucho más grande, que permite la existencia de diferentes zonas de relax, un lugar de ocio para niños, además de una amplia cocina en la que se reúne habitualmente buena parte de los trabajadores para comer.