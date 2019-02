Los 9.000 puntos se resisten al IBEX

Los números redondos son muy mediáticos en las bolsas y se marcan como hitos a superar (o a no perder) por los diferentes activos cotizados.

En muchas ocasiones estos números redondos no marcan soportes ni resistencias técnicas, ni saltos de niveles por valoraciones fundamentales o por ratios dinámicos (PER, rentabilidad por dividendo…), simplemente es algo emocional, al igual que los supermercados o los concesionarios de coches no suelen vender productos con números redondos, sino un poco por debajo de ellos.

Actualmente, el IBEX está intentando romper y consolidar esta resistencia emocional de 9.000 puntos, aunque en este caso sí es más mediática que real: el verdadero objetivo deberían ser los 9.200. Se trata de un nivel técnicamente clave al ser un soporte y una resistencia histórica (supuso un gran mínimo en 2010 y 2011; fue un punto de rebote en 2013, marcó el mínimo de 2015 y 2017 e incluso fue clave el año pasado) y al marcar un porcentaje mítico de la caída que vivió el IBEX entre 2015 y 2016, el 38,20% de este retroceso (se basa en números de Fibonacci).

En caso de romper esta gran resistencia (tras hacer lo propio con los 9.000) puede marcarse objetivos de revalorización de 9.800, que en este caso está cerca de un número todavía más redondo como son los 10.000. Los siguientes estarían en 10.200 y 11.000 (en esta ocasión la resistencia sí coincidiría), aunque queda por ahora un poco lejos. Habrá que ir paso a paso.

Para que ello pase, las compañías que más pesan en el selectivo español deben continuar con la tendencia de enero: Inditex, si consolida los 24,50, podría buscar los 28 euros desde los que cayó en diciembre y posteriormente los 29, donde tiene una gran resistencia.

BBVA, aunque ya está a precios de noviembre, debería hacer lo propio con los 5,34 para ir, después, a buscar los 5,70 euros.

El rebote en 3,92 de Santander es muy positivo y lo debería mantener (siguiente objetivos, si lo consigue, en 4,40).

Finalmente, Telefónica manteniendo los 7 euros debería tener objetivo situarse en 8 y 8,30 euros.