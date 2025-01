En plena Revetla de Sant Sebastià, en la otra punta del mundo, el músico estadounidense Iggy Pop recomendaba en su programa de la BBC Peligroso animal, tema del grupo punk catalano-mallorquín Fuera de Sektor. Su vocalista, la mallorquina Andrea Jarales, no se explica todavía cómo el conocido como «padrino del punk» ha dado con la banda, que lanzó su debut, El mundo sigue (La Vida Es Un Mus), hace apenas tres años y en 2024 su primer elepé, Juegos prohibidos (La Vida Es un Mus).

El ideador de la banda, apunta Jarales, es Dani Frutos. «Nos conocimos en la escena punk de Barcelona, donde estudié Bellas Artes. En un concierto de Barrera [grupo palmesano, ya disuelto, que formaba la propia Jarales y Sofía] coincidimos con Algara, banda en la que están Frutos y el bajista Albert Rodríguez y hablamos del proyecto. Siempre hemos estado un poco a distancia, ya que después de estudiar volví a Mallorca, pero son tan buenos músicos que hemos podido hacerlo así: aquí voy haciendo mi parte y vamos ensayando regularmente en Barcelona», recuerda.

Escena

Sobre la alusión de Iggy Pop, la artista admite que no sabe cómo ha ocurrido, aunque reconoce que «no es la primera vez que recomienda punk hecho en España, pues en su programa, que lleva ya muchos años en marcha, ha pinchado, por ejemplo, algún tema de Lux, de Barcelona». Asimismo, destaca que «el punk es uno de los grandes protagonistas de la escena musical por muchas partes del mundo; hacemos mucha piña». De hecho, afirma que este género está viviendo un muy buen momento, también en Mallorca. «Me sorprende que a los jóvenes les siga interesando el punk», celebra.

En este sentido, afirma que «el punk se sirve mucho de la filosofía Do it yourself (DIY)». «La gente organiza conciertos aquí y allá y se establece una red de contactos muy bonita y sólida. Por eso, y gracias a que nos edita el mítico sello londinense de punk La Vida Es Un Mus, hicimos una gira en verano por Estados Unidos. Hicimos nada más y nada menos que 19 fechas seguidas. Fue un punch que nos ha animado a seguir con fuerza, porque aunque no te conozcan, te da visibilidad. Además, la oportunidad de poder tocar con grupos locales americanos fue increíble», explica Jarales, quien a su vez afirma que se considera «fan del folk americano de los 60 y 70», con grupos como los Byrds o artistas como Gene Clark, Neil Young, Karen Dalton y Leonard Cohen. «Aunque no vengo de familia de músicos, mi padre siempre ponía grupos americanos o rock progresivo español. Esa fue, en cierto modo, mi formación en la música, ya que nunca he estudiado en un conservatorio ni nada parecido. Seguramente por eso mi propuesta viene más de lo performativo, de lo artístico», apunta.

Así las cosas, como vocalista y compositora –junto a Frutos– de las letras de Fuera de Sektor, Jarales explica que «se basan en la idea de mujer despechada, aunque cada canción es diferente. Hay temas de Frutos, por ejemplo, que tratan de problemas con el alcohol o las drogas, la vida urbana y esa sensación de no encajar. En cambio, en mi caso me centro más en los deseos oscuros de las personas, el desencanto o la rabia. En Barrera, en cambio, mi planteamiento era distinto; quería contar historias con las letras, como si fuera una chica con un ego desbocado y muchos deseos que no entiende y relata cómo se enfrenta al mundo con esa personalidad», compara.

El cortometraje se titula 'Kino', 'cine' en polaco, y es una historia sobre una chica frustrada con su pareja que un día va al cine de su barrio y empieza a tener una conexión extraña con el cine, que le hace tener visiones.

Y mientras preparan su próximo concierto, que tendrá lugar el 22 de marzo en la sala Wurlitzer Ballroom de Madrid, trabajan en su próximo disco y en una gira que realizarán en julio por México.

Por otra parte, como artista visual, sigue explorando el mundo de la fotografía analógica con lo que será su primer cortometraje, que firma junto a la polaca Martu Szewczyk y se titula Kino, que significa ‘cine’ en polaco. Lo han grabado entre Varsovia y la Colònia de Sant Jordi. «Es un corto de ficción de tintes fantásticos escrito y protagonizado por mí y con Martu a la cámara. Lo hemos grabado con Super 8, de forma muy casera. Queremos que lo musicalice Toni Cobretti. Adoro Escoropio, estoy obsesionada con su último disco, Inmortales», avanza.