La música electrónica de la Isla ha disfrutado este miércoles de su gran noche en la gala de la primera edición de los Mallorca Electronic Music Awards (MEM) que, organizada por Zulos Club, la promotora más antigua de Palma, e impulsada por La Siesta Magazine, ha tenido lugar en el Teatre Xesc Forteza.

La velada ha arrancado con la intervención del director general de Música i Arts Escèniques de Cort, Rafel Brunet. Luego, los creadores de estos galardones, Tommy M. Jaume, Pere Morón y Javier Fernández han entregado a Danzú el premio a mejor promotora de 2024.

Luego han llegado el resto de premiados: mejor track o remix de 2024 (que ha ganado Anyone Else Like You de Guri & Eider), mejor club 2024 (Social Club), mejor festival 2024 (Origen Fest), mejor sello 2024 (Suburban Music), mejor live 2024 (Not Demure), mejor productor 2024 (Guri & Eider), Deejay revelación (Marc Donoso), mejor Deejay hard techno 2024 (John P), mejor Deejay minimal 2024 (Kiko Melis), mejor Deejay techno 2024 (Barolec), mejor Deejay tech house 2024 (Javitoh) y mejor Deejay house 2024 (Kiko Navarro).

Juan Campos ha sido reconocido por toda una carrera dedicada a la electrónica.

Pero, sin duda, los momentos más emotivos de la velada han sido la entrega de los Premios Leyenda como reconocimiento a una carrera. El primero lo ha recibido, a título póstumo, Winrich PM de la promotora Club 25 mientras que el segundo se lo ha llevado Juan Campos, toda una institución en la Isla. En ambos casos, sus familias y amigos han disfrutado del homenaje desde la primera fila de un abarrotado teatro.