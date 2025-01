El actor mallorquín Francisco San Martin ha sido hallado sin vida en su casa de Los Angeles. El intérprete tenía 39 años y era conocido por su participación en varias series estadounidenses de gran éxito como Jane the Virgin o Days of Our Lives.

San Martín nació en Mallorca en 1985 y pasó gran parte de su infancia en Estados Unidos, pero durante la adolescencia regresó a España. Desde los 25 años se encontraba afincado en California, donde desarrolló su carrera en el mundo de la interpretación. La noticia de su fallecimiento ha trascendido y ha sido confirmada por distintos medios americanos días después de que lo encontraran sin vida en su vivienda, tras notificar la oficina del forense del condado de Los Ángeles que no se ha encontrado mano criminal tras el suceso. El actor participó en otras series en Estados Unidos, pero llevaba un tiempo alejado de las cámaras y sin compartir ningún tipo de post en redes sociales.