No es la primera vez que colaboran, pero sí la primera en la que se plantean un libro infantil. La escritora Aina Riera y la artista María José Ribas son las autoras de La dimònia, un libro que aborda el proceso de inclusión de la mujer en los festejos populares de los dimonis que tienen lugar en múltiples pueblos de la Isla, especialmente durante Sant Antoni. Cabe recordar que, hasta hace pocos años, las mujeres no podían encarnar a estos personajes arraigados en el acervo popular. En concreto, y pese a que el libro no se basa en una persona específica, la primera mujer que pudo acceder fue Magdalena Pérez, que en 2023 se convirtió en 'dimònia' de Manacor.

El volumen narra la historia de María, una joven que tiene la ilusión, desde su infancia, de encarnar a uno de aquellos demonios que bailan con fuego y danzan en las fiestas populares. Después de marchar a Barcelona para estudiar la carrera de medicina, le informan de que justo ese año la convocatoria para encarnar a esos personajes se abre también a la participación de mujeres. No se lo piensa dos veces y se presenta para cumplir el sueño de su infancia. De esta forma, María se convierte en la primera dimònia, cambiando la historia de una tradición que dejaba a las mujeres fuera del núcleo de la fiesta. La propuesta del libro partió de Aina Riera, que se enteró por prensa de la novedosa inclusión de la mujer en el rol de dimoni. A la escritora le pareció interesante abordar la presencia femenina, de pleno derecho y de forma activa, en la celebración de las fiestas populares de Sant Antoni. «Investigué la historia de Magdalena, la ilusión y las ganas que le puso, pero incorporé detalles ficticios a la narración», señala Riera, a la vez que incide en su interés en «relacionar a la mujer con roles que salgan de figuras estilizadas o asociadas a la belleza. El dimoni está asociado a la grosería o el escándalo», señala la autora. Cuando tuvo la idea, le propuso a Ribas la colaboración, en lo que se convertiría en su primera incursión en el mundo de la ilustración para niños. Ribas trazó los primeros bocetos bajo la influencia de la novela gráfica, un mundo que le resulta más próximo. Esa fue su puerta de entrada a la hora de acercarse a la ilustración infantil. «No tengo hijos ni referentes de álbumes para ellos. Mis influencias fueron Marjane Satrapi, que tuvo un papel clave a la hora de decantarme por colores planos y concretos, o los dibujos de humor gráfico que me gustan, como las de Flavita Banana. También creo que me influenció Quino y Mafalda, ya que de niña me gustaba mucho», señala la artista. El proyecto se cocinó a fuego lento, durante más de un año, hasta que tocaron a la puerta de la Nova Editorial Moll, que apostó por su publicación. En cuanto a la paleta cromática del libro, Ribas quiso ceñirse a los colores de los dimonis de Manacor, decisión estética que limita las ilustraciones al verde, amarillo y rojo. Aina Riera es autora de poemarios, relatos y novela. En breve, aparecerá en la editorial Lleonard Muntaner su novela Tota la terra no omplirà mai aquest buit, que obtuvo el premio Baltasar Porcel. En cuanto a María José Ribas, ha expuesto en diferentes centros de forma individual y colectiva, como pueden ser el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona o Es Baluard, y ha ilustrado la portada de un poemario de Maria Antònia Massanet, entre otros proyectos relacionados por el mundo de las letras. Con Riera, firmó las imágenes del poemario autopublicado, Dins el safareig.