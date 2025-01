Pollença ha vivido este jueves con intensidad los actos previos a su festividad más querida, Sant Antoni, y a su evento central: ‘U Pi’. La jornada ha empezado bien temprano, a las 8 de la mañana, con la visita de los dimonis Ca de Bou y los Xeremiers Orats a los centros educativos del municipio. Esta actividad ha permitido a los más pequeños familiarizarse con la tradición santantoniera, tan arraigada en la cultura pollencina, y demostrarles que los dimonis, a veces, no dan tanto miedo.

El siguiente evento del día ha arrancado a las 18 horas con el esperado concurso de foguerons. Este año han participado 15 foguerons en total: 11 en Pollença y 4 en el Moll, con temáticas muy variadas que desafiaron los límites de la originalidad. El ganador ha sido ’Baa baa blava Sant Antoni edition’, mientras que el segundo y tercer puesto han sido para ‘Temps era temps’ y ‘Moneiots’, respectivamente. Los premios han consistido en 1.500, 1.000 y 600 euros para el primer, segundo y tercer lugar.

Los más pequeños también han disfrutado de su propio concurso de foguerons infantils, con premios de 400, 250 y 100 euros. El ganador ha sido ‘El Llaüt de l’infern’, mientras que el segundo y tercer puesto, han sido para ‘Alerta que passa el bus’ y ‘Ruixa mantells’, respectivamente. Aunque en el concurso han participado 15 foguerons, en todo el municipio se han encendido cerca de 70 hogueras. El año pasado, fueron más de 80, pero solo 12 participaron del concurso. Después de la visita del jurado, como manda la tradición, las familias han salido a la calle para torrar llonganissa, botifarrons, xulla y todo lo que les ha tocado.

Eso sí, los pollencins saben que la noche previa a Sant Antoni no debe alargarse demasiado. Este viernes les espera un día largo y exigente con la bajada del Pi de Ternelles, su traslado hasta la Plaça Vella y los esforzados intentos por coronar la ramera. Pero, como bien dice el refrán, sarna con gusto no pica. Eso sí, sin lugar a dudas, los vecinos tienen puesto el ojo en el cielo para que ‘U Pi’ no se vea afectado por la lluvia. Según las previsiones, puede llover desde la madrugada hasta las 15 horas, aunque a priori, ello no implicará la cancelación. Lo único que puede variar es que, debido al viento, se prohiba lanzar cohetes y encender fuego —para comer de torrada— en la finca de Ternelles. De hecho y sin ir más lejos, el año pasado se tuvo que prohibir.