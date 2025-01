La exdirectora de Es Baluard Museu y actual responsable de la Fundación Apel·les Fenosa, Nekane Aramburu, se sumergió en un proyecto audiovisual sobre la creadora Luisa del Valle, que constituye su primer acercamiento al medio. Se trata de una película documental, titulada Labyrinth of Threads, que ofrece una visión sobre la obra de esta creadora mallorquina y que se podrá ver este sábado en el Teatre Principal de Palma, en lo que será su preestreno antes de comenzar un periplo por festivales.

Del Valle es una de las pocas orfebres que se dedican a la recuperación de piezas arqueológicas, trabajando con materiales antiguos y utilizando técnicas etruscas que cuentan con más de 2.500 años de historia. Montó su taller primero en Barcelona y luego en la Isla, en la céntrica Costa de la Creu. Del Valle cuenta también con una dilatada trayectoria en el mundo del arte. Amiga de Joan Miró, entró a trabajar en la galería 4 Gats de Palma, el espacio fundado por Ángel Juncosa y Ferran Cano, y en el que expuso, entre otros, Ocaña. «Creo que Luisa y Miró tuvieron una conexión muy espiritual, apoyó al genio catalán en el montaje y en las gestiones de Mori, el Merma, la obra que se estrenó en el Principal basada en Ubu Roi de Jarry», señala Aramburu.

Oficios

Después de formarse en la Escuela de Artes y Oficios de Palma, del Valle se marchó a Londres, primero, y más tarde a Nueva York, donde coincidió con los años dorados de la Factory de Warhol, a quien llegó a conocer. En Nueva York también trabajó en la galería de Pierre Matisse, hijo de Henry Matisse, por aquel entonces representante de la obra de Miró en América, a la vez que completó su formación en orfebrería. El documental también explica la relación de Del Valle con diferentes proyectos, entre los que destaca la colaboración con el escultor Robert Llimós, que realizó un mural en la villa de la familia March de Capdepera, sa Torre Cega. En la pieza, el artista inmortalizó a Del Valle, quien durante muchos años fue modelo de diseñadores como Issey Miyake, Yves Saint Laurent o Comme des Garçons.

«Yo destacaría, más allá de la cuestión biográfica, que ya es interesante de por sí, la idea de que Luisa es una mujer creadora e independiente que optó por la libertad y por no entrar en el mainstream. Buscó hacer las cosas a su manera», destaca Aramburu, a la vez que resalta que Labyrinth of Threads es «una obra curatorial, más que un documental al uso», destacando su carácter de «aproximación a algunas notas biográficas, entre las que destaca la espiritualidad y la creación», sostiene.

Entre los referentes que Aramburu tuvo en mente a la hora de darle forma a la historia estaban cineastas como Win Wenders o Mekas. En el metraje aparecen amigos y personas que han sido importantes en la vida de Del Valle, como la curadora de arte contemporáneo Debra Walken, Mahala Alzamora o el periodista Javier Martín Domínguez.

Fue Isaki Lacuesta quien aconsejó a Aramburu la forma de «hilos sueltos» de la cinta, que se resuelven en un trío de voces que dan forma a la narración. «Esta concebido como hilos, tal y como Luisa realiza sus piezas de oro. Son 22 episodios, más uno, y eso coincide con las cartas del tarot. Me interesaba mucho esa pluralidad. Enlaza con obras como Rayuela, que pueden ser leídas de cualquier manera. Los detalles son lo que dan forma a la historia», señala la directora del filme.

En el documental aparece metraje cedido por el Arxiu del So i de la Imatge, del Consell de Mallorca, además de grabaciones en lugares significativos en la vida de Del Valle como son s’Estaca, Cala Rajada y sa Torre Cega, además del taller de la protagonista de la cinta. Labyrinth of Threads cuenta con la producción de la empresa Es Far y con la colaboración de la Fundació Mallorca Turisme.