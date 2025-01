Rigoberta Bandini actuará en la octava edición del Mallorca Live Festival de Calvià, programada para los días 12, 13 y 14 de junio, por cuyo escenario pasarán más de 60 artistas ya confirmados. Para Paula Ribó, su primera etapa como Rigoberta Bandini (2019-2022) comenzó como prueba y terminó como estrella, coincidió con un periodo de cambio en el que la sociedad española cambió al ritmo de sus canciones, con ’Perra’, ‘Too Many Drugs’ o ‘In Spain We Call It Soledad’, que ya forman parte de la memoria audiovisual de los últimos años.

Después llegó el Benidorm Fest y el éxito de ‘Ay Mamá’ hizo que su nombre se diera a conocer entre todas las capas del país. Al calor de una etapa increíblemente fértil e innovadora, publicó su primer álbum, 'La Emperatriz' (2022), una antología de la originalidad en la música pop. Tras un periodo de reflexión y trabajo, la artista catalana volverá al Mallorca Live Festival el viernes 13 de junio con su nuevo disco, 'Jesucrista Superstar' (2025). Rindiendo homenaje al clásico musical, presenta un trabajo dividido en tres partes, que son introspección, resurrección y comunión, y con títulos que ya son éxitos como ‘Si Muriera Mañana’ o ‘Pamela Anderson’. Los abonos de tres días, de un día o los pases VIP ya están a la venta en www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets, ha recordado la organización del popular festival.