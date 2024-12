Salvat Papasseit va morir als trenta anys. La seva curtíssima vida fa evident dues coses: primera, que l’erotisme tingués molt de pes en la seva obra i segona, la misogínia de l’època. Aquest segon aspecte ha estat molt velat pels crítics. Ara que es celebra el centenari de la seva mort, ho comentarem breument, en uns poemes on el jo poètic està totalment identificat amb l’autor.

A Poemes en ondes hertzianes (1919), com a bon futurista, ja menysprea els dèbils i els fanàtics a Columna vertebral: sageta de foc, però no serà fins a L’irradiador del port i les gavines (1921) que comença el seu erotisme a desenvolupar-se poèticament, un erotisme desagradable, perquè sempre està mossegant. Descriu la besada: «El gra sagnós de magrana / al teu llavi. / Oh, el mossec de la meva besada!». A Inici epitalàmic-film la noia és vista com una inexperta amorosa i ell és el mestre, i a Res no és mesquí descriu el pas brutal de la infantesa a l’adolescència: «a la verge més jove / li vindrà llet al pit».

A La gesta dels estels (1922), al poema Crítica, «jo mossegava el seu llavi de carn»; a El berenar a les roques, «jo seria el patró» d’un hipotètic vaixell i va conquerint «noies de tots els ports» i «ni sabria els meus fills quan / tornaria a terra». A Venedor d’amor, dedicat a la seva dona, la misogínia és incontestable: «Jo l’he demanada / que fos sols per mi. / L’he comprada esclava, / la vull fer lluir». A Sense el ressò del dring canta la vida lliure i l’odi als diners. És la típica visió hippie i despreocupada, de joc i de sexe en un ambient primitiu. A Divisa ens parla de viatjar i, a cada port, estimar «una noia verge»: «Viatjar terres / no quedar-se en cap, / amar en totes una noia verge». A Si jo fos pescador fa referència al lladre-eròtic i el poeta se sent identificat amb tot allò que arrassa: pescador, caçador, lladre d’amor o bandit: «si tingués un vaixell m’enduria les noies». A «Deu-me una santa» explicita la contraposició entre la noia, «una santa» i ell, «un pecador». A El poema de la rosa als llavis (1923), el poemari més eròtic, destacaríem «Jaculatòria». A Ser mestre d’amor, la noia és l’aprenenta. A «Si, per tenir-la», «l’ortiga» és el penis. A «Seré a ta cambra, amiga»: «Si Tu ets temerosa / no et deixarà cridar». A «És fadrineta i com un sol», parlant dels pits de la noia: «Ella els guardava sols per mi, / si ara els volia ara els prenia». A «Ulls clucs d’amor», «Déu li manava que es lligués la bena», on la noia, símbol de la por, té els ulls tancats. A «I quan confiats els arbres», «la joguina com la més tallant» és el penis.

Óssa Menor (1925) és el poemari més hardcore. A Novel·la: «I al joc d’amor tota s’afina / que s’hi perd» i «que m’enamora quan es dona / sabent que en joc tot ho perdrà», «que m’enamora / son esglai». A «Ballet»: «Oh, quin pler una gota de sang / viatgera del coll a la sina». A Arquer d’amor: «Si un pit et sagnava, / beuria ta sang; / si et sagnava l’altre, / amb les dues mans». A Epitalami d’unes noces de maig trobarem la temàtica eròtica de la desfloració: «i eixuga-li aquell crit mica de plor, que és en la noia verge quan el seu cos floreix una rosella», a més, «i para compte al goig del seu desmai». A Ara no es fa, pro jo encara ho faria explica a la tercera estrofa com, a una illa, desfloraria les noies i seria un brau capità: «fer pagar les més belles estrenes / de les donzelles sota el meu capçal».

Per acabar, destacam dos poemes dispersos: «Amada, amada», on diu: «Amada, / jo ara et vull fecundar: / perquè un infant alletis / ―que sigui com un déu» i el poema «Le tréfonds des très forts et le faible des autres», amb la referència eròtica «li passejo una agulla sobre l’espina dorsal».

Verges desflorades, sang per aquí i sang per allà, crits de donzelles, la dona que serveix per lluir, o per fecundar i alletar. Salvat-Papasseit és el gran desvirgador de la poesia catalana