«La camiseta que llevo ahora mismo es la misma que sale en la foto de la entrevista que me hizo Ultima Hora en 1985, para que veáis lo buenas que eran las camisetas de los 80». Esta frase de Jesús Ordovás, legendario locutor de Radio 3, es solo una de las muchas perlas que el espectador puede degustar en Mallorca 1983. Signes a l’arena. Este documental, dirigido por Juan Antonio Forés (Pinxo) y Cesc Mulet, ofrece un retrato íntimo y nostálgico de la efervescencia cultural y musical que vivió la isla a principios de los 80. «Aunque los medios de comunicación quisieron centrar la Movida en Madrid, lo cierto es que hubo 'movidas' en muchas ciudades de España, empezando por Palma», destaca Pinxo, quien recientemente presentó junto a Mulet un pase privado de la cinta en el Rívoli, destinado al equipo y colaboradores de la misma.

A lo largo del metraje dan su testimonio, además de estrellas nacionales como Ana Curra (Parálisis Permanente y Los Pegamoides), Luis Auserón (Radio Futura) o Miguel Ríos, integrantes de bandas de la 'Movida mallorquina' como Furnish Time, Forats negres, Zincpirithione, Peppone, Ex-Crocodiles o Peor Impossible. Charlan distendidamente en torno a unas cañas y hablan de los bares («las redes sociales de la época», según los directores) y de la música; de las primeras ediciones del Concurs Pop-Rock y su precursor, el Mogollón de Grupos Rockers; de la efervescente y creativa Palma de la época del alcalde Aguiló; de las drogas y el sida... «Muchos protagonistas no han podido estar, como Toni Reynés, Toni Socías, Pere Pla o Jaime Triay de Cerebros Exprimidos, porque la vida se los llevó antes», lamenta Pinxo, quien destaca que «con este trabajo, muchos jóvenes han podido conocer una época y unas bandas muy ajenas a ellos, y les han encantado».

Uno de ellos es Rai de las Heras, guitarrista de Ritual Nepal, quien subraya que «es un documental muy necesario que demuestra que en Mallorca se puede hacer muy buena música y se puede generar una escena musical y artística sin nada que envidiar a Barcelona o Madrid. La clave es que, en ese momento histórico, el público pedía ese tipo de música. Ahora, se están haciendo cosas en esta línea, pero necesitamos que el público se abra a músicas alternativas», analiza.

Entre los asistentes al pase privado, había mucha gente del mundillo musical isleño de diferentes generaciones, como Alberto Vizcaíno, de Psiconautas. «Yo pillé esa época un poco de refilón, porque era un tierno hippie de 14 años que poco a poco se fue cortando el pelo y adaptándose a lo nuevo. Cesc y Pinxo han hecho un excelente trabajo de memoria histórica musical», asegura Vizcaíno, quien destaca que «en la proyección ha sido precioso reencontrar gente que igual hacía 30 años que no veía».

«El documental me ha encantado. Es divulgativo, entrañable y me ha aportado un conocimiento que no tenía sobre la historia de nuestra música, ya que soy de una generación un poco posterior», señala Xisco Vargas, conocida figura del mundillo musical isleño que actualmente es tour manager de L.A., además de vocalista de Net Weight. «Me parece perfecto para ver justo antes de Jo, Punk, el documental de Dani Cuesta que salió hace un par de años», añade. En este punto, Pinxo admite que «mucha gente está pidiendo que hagamos la segunda parte, porque nos ha quedado mucho que contar, sobre bandas como La Granja o La Búsqueda».

Pero primero, Mallorca 1983. Signes a l’arena se estrenará hacia febrero o marzo en IB3 y después, tras pasar por diversos festivales, podrá verse en alguna plataforma de streaming aún por determinar. Entonces, el público en general podrá comprobar lo buenas que eran las camisetas, y otras muchas cosas, en los 80.