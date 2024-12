A pesar de contar con una trayectoria de más de medio siglo, la gran Dama de la Cançó no solo no piensa en retirarse de los escenarios y de la música, sino que continúa trabajando para sacar adelante nuevos proyectos. Hablamos de Maria del Mar Bonet, la gran embajadora de nuestra cultura y, cómo no, de nuestra identidad.

La célebre cantautora presentó ayer su nuevo proyecto en el Auditòrium de Palma, un escenario que, como ella misma reconoció en rueda de prensa, es como su casa en la Isla. Por ello, el concierto de ayer fue muy especial porque fue la puesta de largo de la nueva formación que, a partir de ahora, acompañará a la artista. Un conjunto, además, formado íntegramente por músicos mallorquines de lujo como son el contrabajista Marko Lohikari, Benjamín Salom, Marc Grasas, Jose Llorach y Toni Pastor. Con ellos, todos procedentes de la música popular o sensibles al jazz, repasó algunas de sus mejores canciones, ya convertidas en himnos que trascienden generaciones. Sin embargo, también aprovechó la ocasión para adelantar material que nutrirá lo que será su nuevo disco, que, previsiblemente, verá la luz la próxima primavera de la mano de Blau Produccions, discográfica liderada por Miquel Àngel Sancho. Un repertorio que suena como siempre, con la intensidad y a la vez delicadeza de Maria del Mar Bonet, como solo ella sabe hacerlo.