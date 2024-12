«El cine nunca ha tratado con cariño a la figura del diplomático, más bien lo ha hecho poco, y en lo poco que lo hace siempre nos pone como personas con doble rasero, con doble intención, no sé muy bien la razón». Lo dice con conocimiento de causa Inocencio Arias (Albox, Almería, 1940), diplomático jubilado que a sus 84 años sigue al pie del cañón y con más «energía» que nunca, aunque «ya peine muchas canas». Arias acompañará al cineasta José Luis Garci este jueves 5 de diciembre en un concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears como narradores de un especial sobre bandas sonoras. Será a las 20.00 horas en el Teatre Principal de Palma.

A Garci le une una «gran amistad» y una pasión más que evidente: el cine. De hecho, «he visto todas sus películas, quizá me falta una, y me encanta, no tiene película que sea mala y la mayoría las he saboreado más de una vez», cuenta Arias a este diario desde el otro lado del teléfono. Juntos charlarán arropados por la Simfònica sobre bandas sonoras de cintas como Lo que el viento se llevó, El padrino, Cinema Paradiso o Anillos de oro, «todas ellas buenísimas, incluso le diría que algunas películas son todavía mejores porque están reforzadas por unas partituras musicales excelentes», y en este caso pone como ejemplo a Ennio Morricone, que «lo mejora todo, o casi».

Mallorca

En este sentido, Arias conocía a la Simfònica «por su director [el maestro Pablo Mielgo] y porque siempre me han hablado muy bien de esta orquesta, suena fantásticamente y tengo ya muchas ganas de estar en Palma». Y es que Mallorca es un lugar muy especial para el diplomático, «cuando publico un libro o tengo algún proyecto en marcha, siempre pido que Mallorca, Menorca o alguna de las Balears, esté en mi agenda». Así es y todavía muchos recuerdan cuando Arias participó en eventos como una de las veladas del Club Ultima Hora, en concreto, en el año 2008 cuando él era cónsul de España en Los Ángeles (Los Ángeles); en 2013, cuando regreso a ofrecer una conferencia sobre fray Junípero Serra, o la más reciente, en 2022, cuando aterrizó en Ciutat con su último libro, Esta España Nuestra: Mentiras, la Nueva Guerra Fría y el Tahúr de Moncloa, que le sigue llevando todavía por diferentes rincones del país. ¿Cómo ve este diplomático jubilado ‘esta España nuestra’? «La veo preocupante», confiesa.

Inocencio Arias es una gran cinéfilo, «de siempre, de toda la vida», y todavía «sigo yendo al cine, de hecho esta semana he ido dos veces y eso que no vivo en el centro de Madrid, sino en las afueras, y a pesar de la pereza que eso puede dar no dejo pasar la oportunidad de hacerlo», reconoce con gusto.

Su vida, la de diplomático, podría ser una vida de cine a pesar de que el séptimo arte «no nos ha tratado bien, he visitado más de ochenta países, pero eso sí, he visto más películas que países he visitado». Y de su larga trayectoria, recuerda con especial cariño la etapa de la Transición: «Yo era jefe de prensa del ministerio de Exteriores y en el mundo, sobre todo en América y en los países árabes, había mucha curiosidad por lo que estaba ocurriendo en España, había un interés desmesurado por conocer que iba a ser de nuestro país tras el franquismo, había dudas sobre si esa democracia iba a consolidarse».

En aquellos años, Arias acompañó a figuras como el rey Juan Carlos I y a los expresidentes Suárez, Calvo Sotelo o González, «con quienes trabajé con mucha pasión, la propia de una persona más joven, no con el escepticismo de uno que ya peina muchas canas...», concluye.