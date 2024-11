El título era Dos palmos de papel higiénico, pero el editor le quitó esa idea de la cabeza. El título que quedó es Pasar el rato, el nuevo libro del autor argentino afincado en Mallorca Gabriel Bertotti que se presentará en Manacor, en la librería Món de llibres. La cita es este sábado, a las 12.00 horas, y acompañará al autor el editor de Sloper, sello que publicó la obra.

Pasar el rato es un volumen que recoge textos de diferentes géneros. Una novela compuesta por retales que ficciona personajes que existieron junto a vicisitudes inventadas. «Trato de convertir en ficción todo lo que pasa por mis manos», declara Berlotti, que se reconoce influenciado por escritores como Borges o Bioy Casares. En el volumen aparecen personajes muy conocidos, pero a los que el escritor dotó de una nueva vida en la ficción. Así, el lector se preguntará sobre la realidad de los encuentros imposibles que aparecen en la novela, en la que decenas de músicos como Miles Davis o Paul McCartney, cineastas como Billy Wilder o Paolo Sorrentino y literatos como Cortázar protagonizan textos y peripecias inventadas.

«Yo intento escribir sobre lo que sé, como decía Hemingway. Si escribo de lo que sé parece que supiera de algo, y en el mundo donde me muevo están esos creadores», explica el autor, que pide al lector que no se asuste por las referencias que aparecen mencionadas en la novela. «Quiero que mi libro sea un trampolín. Todo el mundo puede buscar por internet para conocer algo que desconozca, y así pasas de una cosa a otra», añade.

El resultado del juego que plantea Bertotti es una novela que desborda los límites clásicos para generar algo que el editor definió como un variat mallorquín; un volumen que agrupa textos narrativos junto a poemas e historias breves que configuran una novela abierta y plural, y que probablemente sea una de las apuestas narrativas más sólidas de la editorial Sloper, con la que el autor argentino ya publicó algunos libros como Historia de los ángeles.

Personajes

En cuanto al título, Bertotti reconoce que está sacado de una historia narrada en un libro de Bioy Casares, donde uno de los personajes de un relato dice que «da igual, lo importante es pasar el rato». La influencia del narrador es explícita desde la primera cita del volumen, que se abre con tres; la del mencionado Bioy Casares y dos más extraídas de famosos manuales de literatura; Mientras escribo, del maestro de la novela de misterio Stephen King, y Suspense, de la escritora norteamericana Patricia Highsmith. Nada más lejano a la literatura que practica Bertotti que las instrucciones que se recogen en los dos volúmenes. Las citas están ahí para desdecirlas, ya que en Pasar el rato se hace todo lo contrario a lo recomendado por los autores, prescindiendo del sistema narrativo para centrarse en el conjunto de detalles. Pasar el rato es un manual de cómo no escribir una novela, o al menos no de la manera en la que recomendaban los autores. «De King sí que me interesa el concepto de cerrar la puerta, es una forma de aislarse y de afirmar que te tomas en serio el proceso de escritura. Al cerrar la puerta no te molestan y te puedes dedicar a escribir», declara Berlotti.

El escritor publicó anteriormente varias novelas, algunas de ellas bajo el sello de la librería Món de Llibres. El autor está inmerso actualmente en la escritura de su Margen sonoro, un libro que tiene como eje la música y que complementa sus ya publicados Margen crítico y Margen cínico, dedicados a la literatura y al cine, respectivamente.