El rapero mallorquín Rels B visitará 11 países durante 2025 como parte de su nueva gira mundial, A New Star World Tour 2025, que llevará la música del isleño a lugares como México, donde es una auténtica estrella y fenómeno de masas, Perú, Argentina, Colombia y, como no, España.

Todo arrancará el 1 de marzo, precisamente el Dia de les Illes Balears, con un concierto en el Wizink Center de Madrid, que será su primera parada en España a la que seguirá una segunda cita en el Palau Sant Jordi de Barcelona una semana después, el 8 de marzo. Tras ello, comenzará su periplo de ultramar con paradas en una decena de países de América Latina.

Rels B durante un concierto. FOTO: Nil Ventura.

Desde Argentina, con concierto en Buenos Aires, hasta Colombia, en el Movistar Arena de Bogotá, los dos extremos de la gira que unirá Rels B a través de 14 fechas comprendidas entre el 26 de abril y el 11 de septiembre. En medio, Santiago de Chile, Lima (Perú), Quito (Ecuador), Medellín (Colombia), Tijuana (México), Guatemala, San Salvador (El Salvador), San José (Costa Rica), Mérida, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México (México), y, de nuevo, Bogotá.

A New Star World Tour es el nombre de la gira con la que Rels B presentará su último álbum a new star (1 9 9 3) en los recintos más importantes del mundo hispanohablante a partir de marzo de 2025: quince shows (hasta la fecha) repartidos a lo largo de seis meses por una decena de países. Con este tour, Rels B se termina de consagrar como uno de los artistas españoles más populares de la historia: los conciertos tendrán lugar en algunos de los venues más grandes e importantes de todo el continente americano. Para un artista que ya en 2019 actuaba ante decenas de miles de personas (cuando en su generación nadie lo hacía) es el siguiente paso natural en una carrera que no tiene límites.

Tras media docena de álbumes de estudio a sus espaldas; cosechando Discos de Oro y Platino con cada lanzamiento; siendo el artista español más escuchado en el mundo y habiendo colaborado con los mejores artistas nacionales e internacionales, Rels B se embarca en su tour más ambicioso hasta la fecha en 2025.