Este fin de semana las propuestas musicales sin duda son las que reinan y, además, lo hacen con citas que son de aniversario. Por ejemplo: Casa Rusa se reúne en La Movida Café Concierto para celebrar sus 20 años como grupo, mientras que el Teatre del Mar, también en Palma, acogerá la gran fiesta del 30 aniversario de Nou Romancer. No hay que olvidar tampoco el triple concierto de Antònia Font en en el Auditori de Manacor o León Benavente en Es Gremi. Además, este sábado se encienden las luces de Navidad, un perfecto plan familiar que también será la excusa para pasear por Ciutat.

Conciertos

Efectivamente, los planes de este fin de semana en Mallorca se centran especialmente en la música. Para conmemorar el 20 aniversario de trayectoria, Casa Rusa reedita su primer éxito del 2004, el primer sencillo que les abriría las puertas del panorama musical, La respuesta es sí. De esta manera, la noche en La Movida promete ser una velada de grandes éxitos, con canciones como Despertar, Sigo igual o Ha sido un día largo. Por su parte, el Teatre del Mar es el escenario escogido para celebrar los 30 años de Nou Romancer con De crancs i moixos. Nou Romancer se creó en 1994 partiendo de un repertorio tradicional centrado en los romances y la canción popular, aunque en estas tres décadas ha incorporado al repertorio temas propios y poemas de autores diversos. De hecho, ahora, tras un tiempo de inactividad, el conjunto vuelve a aparecer con más fuerza que nunca con un nuevo disco, De crancs i moixos. Además, la banda León Benavente, una de las más destacadas del panorama nacional, presenta su nuevo trabajo en directo: Nueva sinfonía sobre el caos. Este álbum, que combina canciones poderosas y bailables con letras reflexivas, promete una experiencia única y emocionante. Y nada más y nada menos que tres conciertos va a ofrecer Antònia Font en el Auditori de Manacor con su gira de reencuentro por teatros y auditorios para presentar su disco más reciente, Un minut estroboscòpica y, cómo no, hacer un repaso a sus canciones que se han convertido ya en himnos. También en Manacor, este sábado, finaliza la primera edición del Festival Jazz de Manacor con un concierto a cargo del increíble del trío Vaquero, Koopmann y Garcias. La cita será en la Plaça del Rector Rubí. Una mezcla de artistas de primer nivel, con una química espectacular y una interpretación única que te sorprenderá seguro. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta noche y seguidamente, habrá Jam Session con invitados de lujo y abierta a la participación del público

Ocio familiar

El encedido de luces de Navidad de Palma es todo un acontecimiento. A las 19.00 horas comenzarán tres pasacalles simultáneos con diferentes recorridos, que culminarán en Cort, donde habrá una representación artística sobre el origen del universo y la evolución humana, creada con dibujos de arena y música en directo que se proyectará en una pantalla simultáneamente. Por último, en la Plaça de la Reina, Asteroide combinará danza, música y teatro aéreo para narrar cuentos infantiles. Será a las 20.30 horas cuando se realizará la tradicional cuenta atrás para el encendido. Este año, se han habilitado dos espacios principales para que los asistentes puedan disfrutar con comodidad y seguridad: la plaça de Cort y la plaça de la Reina.

Teatro, cine y debate

Un titán del teatro, José Sacristán, actuará este sábado y domingo en el Teatre Principal de Palma junto a Ana Marzoa. Ambos protagonizan La colección, dirigida por Juan Mayorga que también firma esta obra sobre el matrimonio, el paso del tiempo y la misteriosa relación entre las personas y los objetos. Los que disfruten con los musicales no deben perderse Chicago que, sin duda, es uno de los más famosos y emocionantes de Broadway, que este fin de semana viaja hasta el Auditòrium de Palma.

Para los interesados en el séptimo arte y también el debate feminista, sin duda una cita ineludible es la que tiene lugar en el Estudi General Lul·lià de Palma: Ulls de dona. Se trata de una muestra que invita a descubrir una obra audiovisual que cuestiona el lugar de la mujer del siglo XXI en diálogo con relatos fílmicos. Este viernes, el programa pondrá la atención en la relación que los hombres con poder establecen con las mujeres. Para ello, pondrá del revés la figura de la vampiresa y descubrirá el perfil de aquellos 'hombres fatales' que comienzan a ser denunciados por mujeres abusadas. Eso sucederá con Ese oscuro objeto del deseo, de Buñuel (1977) y, tras la película, con el coloquio sobre De qui és el desig?, con la filósofa Elisenda Julibert, autora del ensayo Hombres fatales. Metamorfosis del deseo masculino en la literatura y el cine, y Aldana Areco, filóloga y propietaria de Llibreria Pròpia. Finalmente, este sábado tendrá lugar la clausura con una cartelera desenfadada en la que el cine, el pensamiento crítico, el humor y la música se dan la mano. La jornada comenzará con la proyección de On the Go (2024), de Marisa Gisèle Royo y Julia de Castro, y terminará con Clara Ingold, quien animará la velada con su actuación como DJ con temas que «recordarán escenas emblemáticas del cine», seguida del concierto de la también cantante Julia de Castro, en el que «el cuplé será abordado con un legado performativo imprescindible en la historia de la sexualidad femenina».