Miquel Mas Fiol ahonda en el mundo de las apariencias con ‘Burpees’ y Guillem Frontera

Mientras ultima lo que será la última función de Primavera de bèsties para este sábado a las 20.00 horas en el Teatre d’Artà –donde el día 30 impartirá una taller de dramaturgia–, después de tres años de recorrido desde su estreno en el Principal de Palma, Miquel Mas Fiol (Sa Casa Blanca, 1996) tiene la vista puesta en dos proyectos importantes que verán la luz en 2025: Burpees y la adaptación de Els carnissers, de Guillem Frontera.

Burpees es la nueva obra escrita y dirigida por Mas Fiol, coproducida por la compañía Mea Culpa –formada por Xisco Segura y Maria Àngels Largo– y el Teatre Principal de Palma. El estreno está previsto para el próximo abril, pero en breve dará comienzo el cásting para elegir a dos actores protagonistas: el primero se celebrará el 29 de noviembre en el Principal de Palma y el 3 de diciembre en Barcelona.

En esta pieza, Mas Fiol sigue «la estela de poner sobre el escenario la vida real» y se centra en un tema que «hace tiempo me preocupa»: «cómo la extrema derecha se va inoculando dentro de los jóvenes de hoy en día y cómo los jóvenes que antes se proclamaban antisistema y radicales, ahora tienen tendencias antifeministas o niegan el cambio climático». Para ello, el autor se ha basado en Amadeo Llanos y otros influencers del mismo estilo, que van «marcando ideología basada en planteamientos como sálvese quien pueda, de que si no lo consigues es que no te esfuerzas lo suficiente, que el fracaso es culpa tuya y que tienes que levantarte a las cinco de la mañana y hacer burpees, entre otras cosas».

Sistema

Todo ello, avisa Mas Fiol, esconde la perversidad de un sistema en el que impera la productividad. «He estado nueve meses investigando a Amadeo Llanos para construir esta obra, con la que busco responder a la pregunta de cómo alguien se convierte en esto», reconoce. El resultado es una «road drama» con «elementos de thriller familiar» que aborda la desaparición del conocido influencer NoldReborn. Es entonces cuando su hermana mayor, Sofia Martí, y David, un seguidor adolescente «completamente absorbido» por su mentalidad, con orígenes humildes, que emprenden un viaje en su busca que les llevará a su pueblo de origen.

«Sofia, que tiene 36 años, regresa entonces a la que fue su casa, de donde se escapó porque tenía una forma de pensar muy diferente, ya que era de izquierdas, feminista, mientras que el pueblo es más bien conservador e inculto. Cuando ella tiene 21 y su hermano 16, abandona la casa y también a su hermano, por lo que se siente culpable por la persona en la que se ha convertido», razona. «El espectador se encontrará con un montaje frenético, divertido, con un punto crítico con la sociedad, con una puesta en escena multipantalla», avanza. Volviendo a la pregunta de cómo alguien llega a convertirse en un influencer de este tipo, el autor explica que «todo pasa por la necesidad de crearse una marca personal para diferenciarse, desvaneciéndose así los límites entre persona y producto o marca».

Miquel Mas Fiol adaptará ‘Els carnissers’, de Guillem Frontera, como parte del programa Literactua de Produccions de Ferro y la Fundació Mallorca Literària.

Por otra parte, el 23 de enero está previsto que se estrene en Tub Mar, el nuevo espacio del Teatre del Mar, la versión de Els carnissers en formato de lectura dramatizada que contará con las interpretaciones de Xavier Frau, Catalina Florit y Lluís Febrer. Invitado por Produccions de Ferro, Mas Fiol optó por adaptar esta novela que escribió el célebre autor cuando tenía tan solo veinte años. «La obra tiene dos tramas paralelas. Por una parte, hay una cena organizada por Miquel, un porquero que se hace rico con el turismo y puede permitirse comprar la finca en la que trabajaba, a la que invitan los antiguos señores de la finca. Y, por otra, los hijos de unos y otros pasan juntos una noche de fiesta en Palma», detalla. «En esta pieza resuena una polémica muy actual de destrucción del territorio y del conflicto de clases de toda la vida, con personajes muy humanos y también muy mediocres», añade Mas Fiol, que admite su interés creciente por «el mundo de las apariencias» y su voluntad de rendir homenaje a Frontera.

En este sentido, cuenta que aunque son proyectos diferentes, ha erigido un puente entre Burpees y Els carnissers, en el sentido de que en ambas tratan temas actuales que apelan a esa superficialidad, a las «máscaras sociales que nos ponemos para encajar en la sociedad», algo que ya sucedía en los 60 y que sigue continúa hoy en día.