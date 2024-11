El artista mallorquín Llorenç Garrit y el artista argentino afincado en la Isla, Pato Conde, han colaborado juntos en la creación de Waves of Hope (traducido como Alas de esperanza), un cómic financiado por la Unión Europea que busca concienciar sobre el cambio climático y acercar esta problemática a los más pequeños, pero no se queda ahí, sino que también plantea posibles soluciones.

El proyecto nace del grupo Marine Coastal Ecosystems Biodiversity and Services (conocido como MaCoBioS), en el que se halla la científica mallorquina Silvia de Juan, miembro del CSIC. Desde el mismo escribieron un guion que tenía como objetivo precisamente el concienciar y educar a los menores sobre una problemática no solo sensible, sino cada vez más próxima por no decir presente.

Portada del cómic.

Así pues, se pusieron en contacto con Garrit para que este diseñara y creara a los personajes, a los que describe como «unas plantas marinas llevadas a personajes infantiles que recorren el globo para ir encontrándose los problemas del cambio climático». Según el mallorquín, una de las cosas curiosas y a favor del cómic es el hecho de que «van encontrándose en diferentes hábitats y en todas partes se reúnen con gente del lugar para ver qué solución pueden proponer».

La parte de color del proyecto ha corrido a cargo del dibujante argentino afincado en la Isla Pato Conde. Juntos han dado vida a estos personajes que buscan algo nada fácil, pero necesario: salvar el planeta.

El cómic fue presentado esta semana en París y ahora mismo se halla solo en inglés, pero ya están confirmadas las traducciones al italiano, al alemán, al castellano y al catalán y servirá para poder dar a conocer también la labor y la ciencia del grupo MaCoBioS a todos, en especial a los más pequeños.