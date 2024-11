Laura Torres (Marratxí, 1990) es la segunda autora que recibe la beca de estudios literarios Fons Antoni Munné-Jordà de ciencia ficción para llevar a cabo un proyecto de investigación. En este caso, la mallorquina estudiará la figura de los zombis, una temática que ya ha trabajado en numerosos artículos y estudios, en el ámbito catalán. «Creo que la ficción, especialmente la ciencia ficción, es una manera de presentar las preocupaciones que tiene la sociedad, aunque aparezcan de una forma desfigurada. Estudiar los zombis me parece una buena forma de comprender lo que está pasando», afirma. Por ejemplo, Torres explica: «Hablar de los zombis implica hablar de la victoria de la irracionalidad por encima de la razón o de la destrucción del territorio». «También lleva a hablar de las personas que son supervivientes y que tienen problemas para acceder a la vivienda o a recursos básicos como la sanidad o la educación», agrega. Gracias a esta ayuda, la autora podrá contar con el apoyo de Munné-Jordà, considerado uno de los referentes de la literatura de ciencia ficción en Catalunya. Además, en febrero de 2026 publicará el resultado de su estudio con el sello El Cep i la Nansa.

Monstruosidad

Asimismo, señala que el mundo zombi «desdibuja el concepto de monstruosidad», pues establecen «unos condicionantes de un nuevo mundo que hace que los humanos tengan que transitar por la monstruosidad, incluso en algunos casos llegan al canibalismo». «Me interesa cómo un contexto desfavorable supone la deshumanización. Y si bien el vampiro se ha convertido en una figura elegante, el zombi ha quedado relegado a un sentido más cutre o precario que considero que representa muy bien el momento actual», razona.

Laura Torres con Antoni Munné-Jordà, que sostiene un libro de Francesc Pelai que incluye de ‘La roja’, considerada la primera historia de zombis en catalán.

Sobre los zombis versó su trabajo de final de máster de Estudis Comparatius en Literatura, Art i Pensament de la Pompeu Fabra. «Me llamaba la atención la propuesta de reconstrucción ética en un contexto postapocalíptico, es decir, qué sucede después del desastre, cómo se plantea la nueva situación. En este caso, me centré en la exitosa serie The Walking Dead, que en aquella época era la más vista, y me basé en el análisis de la premisa de que no tenemos elección y no podemos hacer nada al respecto, que también es una propuesta ética que desemboca hacia un individualismo furtivo: no te puedes fiar de nadie», detalla.

Por otra parte, Torres señala que se interesa por «los zombis que no se inscriben en el canon de identidad irracional y que se mueven en la dicotomía de racionalidad e irracionalidad, e incluso llegan a convertirse en una masa. Definir lo humano con la razón pura es complejo y los zombis han dejado de ser humanos: han perdido la capacidad de raciocinio, el lenguaje y la individualidad, solo les queda el instinto de devorar. Por eso me gusta ir más allá y analizar aquellos zombis que llegan a sentir remordimientos o intentan ayudar a otros, como es el caso de la novela Diario de un zombi (Dolmen) o las series iZombie e In the Flesh», aclara Torres, que recientemente inauguraba en el Pati de les Rentadores de La Misericòrdia la exposición Bugaderes. En este espacio, en las salas anexas al Aljub, también está la muestra L’escriptura en el relat artístic, en la que también participa con algunas obras. Ambas se pueden visitar hasta el próximo 25 de noviembre.