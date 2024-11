Hace unos pocos años, Toni Bestard y Ferran Bex descubrieron que estaban pensando en adaptar al audiovisual el libro de Mateu Morro Els Norats (1936-1949). Dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines (Illa Edicions, 2021). Los dos cineastas, ambos de Bunyola, quedaron impresionados por la historia de un padre y un hijo, Honorat y Jaume Tries, que el día del alzamiento militar de 1936 se escondieron en las montañas de su pueblo, Santa Maria del Camí, para huir de las tropas falangistas. Lo que esperaban que fuera provisional se convirtió en 13 años de supervivencia en la Serra de Tramuntana. Los directores unieron fuerzas y decidieron crear juntos la miniserie Norats, producida por IB3 y el CEF, de la que este domingo se estrena su primer capítulo. La cita, que forma parte de la 13 edición del Evolution Mallorca International Film Festival, se celebra este domingo a las 20.30 horas en la Sala Augusta.

Pensamos que tal vez podríamos ser los cronistas audiovisuales de nuestro pueblo», ha apuntado este domingo en rueda de prensa Bestard, que dirige los dos primeros episodios, ambientados en 1936, y Bex, los dos últimos, que tienen lugar en 1949. Para ello, han contado con un elenco «cien por cien balear», formado, entre otros, por Rodo Gener, Toni Gelabert, Àlvar Triay, Neus Cortés, Toni Pons, Miquel Àngel Torrens y Guillem Galmés. «Hemos querido contar la relación entre un padre y un hijo, de cómo el entorno los coloca en un lugar donde tienen que sobrevivir, conocerse, respetarse e intentar seguir adelante por un camino que no tenían previsto en sus vidas. Y, aunque la Guerra Civil es importante, así como también la represión, hemos hecho una película de supervivencia. En mi caso, en los dos primeros episodios, he querido hacer un western ambientado en la Serra de Tramuntana, protagonizado por dos santamariers perseguidos por soldados y falangistas».

Por su parte, Bex ha incidido en la voluntad de retratar la relación entre padre e hijo, «a veces complicada de por sí», pero que en este caso se centra en la necesidad de escapar. «En una guerra se habla de sobrevivir, hay que sobrevivir, pero es que a veces no basta, a veces quieres vivir», ha señalado. El director también ha celebrado que hayan podido filmar la ficción en los lugares en los que transcurrieron los hechos reales, como la Comuna de Bunyola o el barranco de Coanegre. Asimismo, ambos han insistido en destacar el gran trabajo del equipo de fotografía, vestuario y maquillaje, puesto que tenían que asumir el reto de cuidar el más mínimo detalle para recrear aquella época. De igual forma, han explicado que los actores también tuvieron que adaptarse muy rápidamente a sus papeles, puesto que «por la mañana podíamos estar en el año 1936 y, por la noche, en 1949».

Personajes

El conocido actor menorquín Rodo Gener interpreta a Honorat Tries, el padre de Jaume (Toni Gelabert), un personaje que ha conseguido salvar a su hijo, pero no a su hija y a su mujer de los militares. «Querían esconderse un momento, pero luego no pueden salir, se quedan atrapados. El dolor de no poder recuperarlas hace que esté completamente decidido a no perder a su hijo y a hacer cualquier cosa para evitarlo. Con ese motor se esconden en la Serra, obligando a su hijo a sobrevivir», ha detallado. En su caso, Toni Gelabert ha comentado que, a diferencia de su padre, que ha podido «vivir», «Jaume Tries pasa toda su adolescencia en la montaña, por eso más que sobrevivir también quiere vivir. Es bonito ver la evolución del personaje de los dos primeros capítulos, ambientados en 1936, a los dos últimos, ya en 1949. Se producen muchos cambios».

El también menorquín Àlvar Triay se mete en la piel del «gran antagonista de la serie", un personaje que, como él mismo ha señalado, «no sonríe ni un segundo»: el militar Maldonado. «También está casado, tiene hijos y un corazón, aunque se le mete entre ceja y ceja que no puede dejar escapar a los Norats. Desgraciadamente, en su caso, representa a una autoridad que a menudo carece de ellos, por eso es importante contar historias como esta y no dejar de hacerlo», ha razonado.

Otro antagonista es Bernat, el líder falangista de Santa Maria que interpreta Toni Pons. «Es una historia con mucha tensión, además todo el tiempo, pero es una presión que tampoco hemos vivido en el set de rodaje porque estábamos muy cómodos, en calma, por el clima de confianza que siempre ha reinado en todo el proceso», ha puntualizado Pons, que ha dicho que este es su primer papel secundario en una ficción de IB3 y, por tanto, «un paso importante en mi carrera». «Al principio me preparé para meterme en la piel de una mala persona, pero al final te das cuenta de que sí puede haber matices. Él es una persona que se afilia a un bando para sobrevivir, para proteger a su familia, y porque cree que tal vez ese sea el camino para acabar con la situación de extrema pobreza que vive Mallorca y todo el país en general. Cree que el Movimiento puede ser el camino para escapar de eso, una vía positiva, aunque finalmente se da cuenta de que no es así».

Para Neus Cortés, que encarna a la mujer de Honorat Tries, también ha significado un salto en su trayectoria. «Hemos trabajado mucho en las contradicciones y los matices. Interpreto a una mujer que tiene que estar a la espera y que vive de la esperanza, pero llega un momento en el que la realidad se te planta delante y tienes que tomar decisiones rápidamente, en una época muy difícil, marcada por la guerra y la posguerra».

Guillem Galmés interpreta el papel de Toni, el mejor amigo de Jaume Tries. Las contradicciones también marcan a este personaje que, como el propio actor ha detallado, «tiene que escoger un bando, elegir entre su amigo o su familia, es decir, entre dos familias, porque un amigo es la familia que eliges. Y tiene que elegir con urgencia». «El espectador también elegirá cómo se posiciona y no es tan fácil, porque llegas a entender en ciertos aspectos a los falangistas, pero también a los republicanos. Ni todos son tan buenos ni todos son tan malos», avisa.

Finalmente, Miquel Àngel Torrens, que en la ficción es el padre de Galmés, destaca la importancia de que haya relatos de guerra, «nunca está de más visitarlos una y otra vez, porque estas historias tienen que conocerse. Hay que repasar la Historia cada dos por tres porque, si no, todo termina en una polarización que ya sabemos cómo acaba, las consecuencias que tiene. Norats ofrece un punto de vista más humano, con decepciones delante de posicionamientos que habías tomado en el pasado».