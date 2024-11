En plena catástrofe que ha causado la DANA en Valencia, que ya se ha calificado como el mayor desastre que ha ocurrido en España en el último siglo, el oscarizado cineasta Asif Kapadia (Londres, 1972) presenta en el Evolution Mallorca International Film Festival su nuevo documental, 2073, con el que invita a reflexionar sobre los estragos que está causando el cambio climático, pero también la recesión democrática, el auge del fascismo y la hipervigilancia tecnológica. Así, tras las películas dedicadas a Diego Maradona –que presentó precisamente en el Evolution en 2019, cuando recibió el Evolution Vision Award– o Amy Winehouse –que le valió el Oscar a mejor documental en 2016–, Kapadia se ha propuesto el reto de hacer un documental sobre todas estas cuestiones que siempre se habían ubicado en un futuro muy lejano y que, sin embargo, están sucediendo desde hace unos años en todo el planeta. El resultado es una cinta que quiere ser «una advertencia del mundo que nos espera si no actuamos ahora».

«La razón que me llevó a hacer 2073 es que tenemos que gestionar problemas de diferentes tipos y que suceden en todo el mundo y, encima, a la vez. No hay un lugar, un personaje o un tema concreto, sino que todo está conectado. A todos los sitios a los que he viajado ha sucedido algo. Las imágenes que he visto de Valencia al viajar a Mallorca son muy parecidas a las que salen en el documental», lamenta el cineasta, que avisa que las imágenes que aparecen en el largometraje, con cielos rojos que impiden ver ni tan siquiera el sol, son «totalmente reales». «He viajado a 55 países diferentes y no solo lo he visto en Estados Unidos», añade. «No hay efectos visuales, es una demostración del clima extremo», insiste.

Así las cosas, el director señala que «lo que históricamente se ha dicho que sucedería en el futuro, está pasando en realidad en estos momentos». «Cada año sube la temperatura, lo que hace que la lluvia sea más intensa y violenta. Y esto ocurre en todo el mundo. Pero es que además tenemos problemas políticos, como los recortes a la libertad de expresión, o el hecho de que los ricos cada vez son más ricos y poderosos. Por eso no nos tiene que extrañar que haya tantas misiones al espacio, porque están buscando la manera de vivir en otro planeta cuando el nuestro ya no nos sirva», explica. Y todo esto, prosigue, mientras «continuamos con nuestras, vidas».

Pero, ¿estamos a tiempo de reaccionar o ya es demasiado tarde? «No soy experto, sino un cineasta. Cuando el Brexit, los políticos decían que los ciudadanos estaban cansados de tanto discurso científico, pero yo sí escucho a los expertos. Están muriendo animales, desapareciendo especies, pero parece que sí que podemos hacer algo al respecto. Pero para ello tenemos que tomar conciencia y ese momento ya ha llegado», razona. «Como dice un personaje de 2073, la gente que no se preocupa por nadie ni por nada no debería tener tanto poder. Puede que la película sea un shock para muchos, pero de verdad necesitamos hablar de todo esto», agrega.

En este sentido, reconoce que si bien es cierto que hay mucha ficción que aborda todas estas cuestiones, «todavía hay muchos espectadores que se quedan con la idea de que solo es una película». «Quiero pensar que aunque haya espectadores que vean 2073 y piensen que es solo una película al menos tengan esas imágenes en la cabeza porque, cuando suceda algo parecido, se darán cuenta de que es real», explica. «Por ejemplo, mis hijos van a la escuela y, cuando tienen que ir al comedor para almorzar, tienen que poner su huella dactilar. Estamos hablando de niños de once años y de Inglaterra. No recuerdo haber sido informado de esto ni de dar mi consentimiento. ¿Para quién es toda esa información? Estamos normalizando esta hipervigilencia tan peligrosa y extrema», denuncia.

Volviendo al terreno político y tomando al Brexit como referencia, lamenta que «los poderes se aprovechan de las peleas que hay en el país porque así está más dividido». «Ahí es cuando emergen discursos como que la inmigración es muy peligrosa porque te quita tu trabajo y tus derechos. Para este documental entrevisté a mucha gente de diferentes países y en Brasil me encontré con que los más jóvenes defendían la necesidad de tener una figura autoritaria que pusiera orden, en definitiva, una dictadura que matara a los gánsteres. En cambio, los mayores, que sí habían vivido este tipo de regímenes, defendían que aquello no era la solución. Es así como llega al poder Bolsonaro, por ejemplo», detalla.

Trayectoria

Respecto a sus anteriores trabajos, Kapadia reconoció que 2073 no se parece a sus últimas películas, algo que responde a su voluntad de «experimentar y ponerme retos a mí mismo». Por ello, «he dirigido dramas, westerns, películas de gánsteres, el documental musical que es Amy o ahora este otro que podríamos decir distópico. Sabía que no sería fácil hacerlo porque no me focalizo en un personaje, sino que pretendo reflejar lo que sucede en todo el mundo. Es una película intensa, como un puñetazo en el estómago. Y para ello he contado con referentes como el francés Chris Marker, cuyas cintas no tienen protagonistas, sino solamente imágenes y una voz en off».