El arte no tiene fronteras; si no, que se lo digan a Biel Mulet Panizza (Palma, 1967), pintor, músico, escritor y exitoso directivo de Coca-Cola Europacific Partners. Su última aventura creativa le ha llevado hasta China, en concreto, a la ciudad de Xi’an, para participar en The Tenth Silk Road International Festival, uno de los eventos artísticos más destacados que se celebran en el país asiático y que abarca manifestaciones de todas las regiones de la conocida Ruta de la Seda. Ya en la Isla, reconoce Mulet Panizza que ha sido «una experiencia muy enriquecedora, ha sido un lujo».

En este sentido, el mallorquín no estuvo solo en su periplo chino, junto a él viajaron al país asiático los creadores Lolo Garner y Paola Ribero, argentina afincada en Mallorca. También se trasladó hasta China la directora de la Fundació Miró Mallorca, Antònia Maria Perelló, invitada por el empresario chino Wenmin Ye, que vive en la Isla y que es uno de los impulsores de la participación de estos mallorquines en el festival. En su caso, Biel Mulet Panizza exhibió su pieza Reflections of a Digital Self, compuesta por doce piezas LED y llenas de color, «rompedora y vanguardista», con la que reflexiona «con la imagen que damos hoy en día de nosotros mismos en las redes sociales, una cara que no es real y que construye, de cara a la galería, una identidad artificial, que no es real». «El mundo está cada vez más pendiente de las pantallas y menos de los sentimientos, que es lo que nos hace humanos», sostiene con entusiasmo. Esta experiencia en China ha sido tan «satisfactoria» que en 2025 llevará su obra a otro evento del mismo calado, en este caso en Kazajstán.