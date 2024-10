Los primeros años de la década del 2000 supusieron el glorioso último estertor de una industria discográfica a punto de ser arrollada por la irrupción de Internet y la consiguiente caída en las ventas de discos. Casa Rusa fue una de las últimas bandas mallorquinas que pudo conocer ese exuberante mundo, en el que las discográficas podían invertir dinero en la grabación y promoción de sus grupos.

Fundada en Lloret de Vistalegre por los hermanos Carlos y Damián Tejedor, Casa Rusa surgió de una banda anterior, llamada Locus Versus, trío de pop en inglés que ganó el Concurso Pop Rock de Palma en 1999. «En un momento dado, empezamos a interesarnos por hacer canciones en castellano y grabamos una demo en la casa de aperos que había en nuestra casa familiar en Lloret. Poco a poco le fuimos robando terreno a nuestra madre, hasta que decidió cedernos el espacio para montar nuestro estudio», recuerda Carlos Tejedor. Aquello sería el embrión de Caja del Ruido, el estudio en el que los hermanos Tejedor continúan hoy en día produciendo discos de otros artistas.

Canciones

Pero, volviendo a Casa Rusa, Carlos y Damián viajaron a Madrid y Barcelona con su maqueta bajo el brazo para mostrar sus canciones a todas cuantas discográficas y casas de management quisieran escucharlas. «Por supuesto, recibimos portazo tras portazo. Pero un buen día nos llamó Sente Fontestad, baterista de Ja T’ho Diré, para decirnos que le gustaba lo que hacíamos y que la discográfica Global, que hasta entonces se enfocaba en pop rock catalán, con bandas como Sopa de Cabra, Lax’n’Busto o los propios Ja T’ho Diré, quería abrir un subsello de música en castellano, y que seríamos su primer grupo», narra.

«Locus Versus no nos convencía como nombre, porque era un poco barroco, así que pensamos en cambiarlo. Fue David Vanhoutte, nuestro baterista, quien propuso Casa Rusa, porque yo siempre he sido un gran admirador de la cultura rusa, e incluso he estudiado varios años su idioma», comenta Carlos, quien recuerda que «la discográfica hizo una inversión en nosotros, tanto en la grabación como en la promo. Nos dejaron elegir productor, y pedimos a Nigel Walker, quien había trabajado con Los Rodríguez, Joaquín Sabina, El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh, M Clan, Hombres G,... Pasamos de una casa de aperos a grabar en Eurosonic, uno de los mejores estudios de España. Era como si nos hubiera tocado la lotería», recuerda Tejedor.

El resultado fue La respuesta es sí, el albúm debut de Casa Rusa, que fue publicado en 2004 y pronto se posicionó en las listas de éxitos nacionales. «Fue un verano increíble. Salimos de gira con Los 40 Principales tocando en todo tipo de escenarios y festivales junto a artistas como El Canto del Loco, Alaska o Antonio Orozco y fuimos a los programas de TV de moda, como Crónicas Marcianas o Música Sí. Nos levantábamos por la mañana y escuchábamos nuestra canción en la tele o en la radio... Vivíamos con una sensación como de estar soñando. Es algo complicado de digerir», asegura.

20 años después

Veinte años después, la banda, que atesora cinco discos a sus espaldas, el último de ellos un exquisito EP editado este mismo año bajo el título La ciudad os quiere, se dispone a celebrar este aniversario con una gira que les llevará a Zaragoza, Madrid, Valencia, San Juan de Alicante y Andorra a lo largo de los últimos meses de este año. Por supuesto, también han reservado una fecha para Mallorca. Será el 23 de noviembre en La Movida, y prometen «un concierto diferente y especial en el que tocaremos los principales éxitos de nuestra carrera. Estrenaremos formato, ya que hemos adaptado las canciones para tocarlas a dos guitarras, acústica y eléctrica, con efectos, looper y con el apoyo de cajas de ritmos», detalla.