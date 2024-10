Las palabras tienen magia. Cada una ofrece un universo de significados y poéticas. Eso es lo que pretende transmitir el cortometraje Guaret, del mallorquín Josep Alorda. Una pieza basada en la obra de teatro homónima de Pedro Mas y Joana Castell, que obtuvo el Ciutat de Palma d’Arts Escèniques y que indaga en esa búsqueda de la identidad a partir de la obra de un escritor: Damià Huget. El filme se podrá ver esta tarde, en el Frontó de Sineu a las 20:00, dentro de la programación del Mecal Air, un festival centrado en el cortometraje que por primera vez llega a la Part Forana.

En la pieza, el amor por el lenguaje está presente de una forma casi pura. Durante todo el metraje se indaga en el significado de las palabras, paladeando su pronunciación. Cabe resaltar que la proyección que tendrá lugar esta tarde, es una de las primeras después de que la obra de Alorda recibiera la mención especial en la sección de cortos del festival Atlàntida Mallorca Film Fest.

Montajes

La historia de Guaret como película comenzó en Santa Eugènia, ya que el joven director trabajaba grabando los montajes que se presentaban en las jornadas teatrales del municipio. «Me gustó tanto que casi no grabé», confiesa, a la vez que aclara que su entusiasmo vino motivado por «la poesía de Damià Huguet, se podría decir que me cautivaron sus versos».

La obra, que se proyectó anteriormente en el Ibiza Film Fest o en el D’A de Barcelona, donde tuvo muy buena acogida, cruza dos historias; la del propio actor, Pedro Mas, y la de Damià Huguet. «Destacaría la relación de Pedro con su padre, me sentí próximo a esa historia. Creo que en ciertas situaciones es algo que nos pasa a todos, es muy fácil empatizar», señala Alorda, a la vez que añade que trabajar junto al actor y la dramaturga en la adaptación de la obra de teatro a cortometraje fue muy agradecido. «Tanto Pedro como Joana me animaron mucho. Yo les llamé justo después de ver la pieza, entusiasmado. Fueron generosos y me dieron total libertad para rodar», explica el director.

Alorda actualmente está inmerso en el proceso de redacción de su primer largo, un trabajo sobre un pagès que vive en una possessió apartada. El autor, que reivindica un tipo de cine más personal, declara que su interés no está centrado en lo comercial. Respecto al mundo del corto, considera que es complicado, ya que no da dinero, «pero es cierto que sirve para dar a conocer nuestra mirada. El corto está vinculado a gente que le gusta el cine, no al espectador promedio. Al principio todo cineasta pasa por ahí, por eso en calidad te puedes encontrar de todo», afirma el cineasta.

Proyección

El Frontó de Sineu, donde tendrá lugar la proyección, es un espacio que se recuperó recientemente tras una historia deportiva de más de 70 años. En esta segunda vida del recinto están programando actividades culturales como la que tendrá lugar esta noche.

En cuanto a la obra de Damià Huguet, protagonista indiscutible de Guaret, está considerada una de las más importantes de la literatura insular de los años 70. Pese a que falleció joven, apenas cincuenta años, dejó una considerable obra que abarca desde la poesía al ensayo, y que deja patente sus intereses intelectuales. Fue nombrado hijo predilecto de Mallorca por el Consell, entre otros reconocimientos que hacen del autor una figura indispensable de las letras en la Mallorca del siglo XX.