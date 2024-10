Un nuevo fin de semana llega a Mallorca, el que marca la mitad del mes de octubre, y lo hace con una programación variada en la que todas las opciones pugnan por igual por hacerse un hueco en el tiempo y los planes de ocio del 'finde'. Entre ellos, las diferentes salas de concierto de la Isla programan varios espectáculos, sobresaliendo los tributos; el teatro se va ganando cada vez más espacio a través de sus diferentes propuestas; el FesJajá continúa haciendo reír a carcajadas a sus espectadores; y el difunto escritor Toni Serra es el protagonista de un monográfico. La variedad es la virtud.

Empezamos con la música que, ya pasados los grandes conciertos al aire libre, ahora regresa a la seguridad de los espacios techados y cerrados para salvaguardarse de un frío que no termina de llegar, pero asoma la patita. En este sentido, como marca la tradición, Es Gremi es el espacio ineludible, y llegan al 'finde' de la mano del mejor tributo a Burning en boca de No Mires Atrás. La banda española de rock de los años 70 y 80, Burning, fusionaba rock and roll, punk y rythm and blues y ahora se pueden volver a escuchar sus más míticos temas desde Es Gremi.

Continuamos en Es Gremi para disfrutar de un nuevo tributo, en este caso a Hombres G y a El Canto del Loco, dos bandas que en 2005 iniciaron una gira en conjunto uniendo sus grandes éxitos, y ahora, las dos bandas Estados de Ánimo y Suéltate el pelo hacen lo propio: se unen para rendir homenaje a dos de las formaciones más importantes del pop-rock español.

Nos trasladamos a La Movida donde otro tributo tendrá lugar este 'finde'. En esta ocasión a los míticos Héroes del Silencio de la mano de Héroes Tribut Band, formación que surgió en 2014 y que desde entonces no han parado de pulir el repertorio de los zaragozanos centrándose finalmente en su gira de 2007, la última que hicieron, respetando el riguroso orden de los temas, la puesta en escena, el vestuario y los instrumentos para revivir aquella ocasión una y otra vez.

Desde La Movida viajamos a Trui Teatre para disfrutar ya no del sonido de una de las bandas más míticas del rock patrio, sino del rock en general: Dire Straits. La ocasión llega de la mano de la banda tributo Brothers in Band, formación que recorre Europa con The Very Best of Dire Straits, transportándonos en una especie de máquina del tiempo sonora a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece a la memoria colectiva con la guitarra y la voz de Mark Knopfler como palanca de cambios.

Dejamos atrás los tributos para viajar a Artà, concretamente a su Teatre, y poder disfrutar del nuevo disco de Marga Pocoví y Biel Tous, Cançons per estimar, que se nutre de un conjunto de temas musicales propios y versionados y que nos invitan a vivir la vida en positivo, con optimismo, y lo hacen acompañados de la Orquestra Oasis, que cumple nada menos que 35 años este 2024.

De una punta a otra y viajamos al Auditori d'Alcúdia donde dentro del festival Fona Fall Fest de Fonart llega Lemoncello, las nuevas voces del fol irlandés, que actúan por primera vez en Mallorca trayendo lo mejor de Irlanda, un país lleno de músicos de nivel, y del cual llegan Laura Quirke y Claire Kinsella, ejemplo perfecto de la pureza musical de Irlanda.

Por otro lado, este 'finde' llega la primera jornada del Festival de Jazz de Manacor, que aterriza con Jorge Pardo y Guinga Brazulada, que serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a una programación variada que durante 16 días convertirá a Manacor en la capital del jazz en Mallorca. También en Manacor es la música de la gran pantalla la que toma la palabra de la mano de Una banda de cine, a cargo de La banda de música de Manacor, que interpretará temas de éxitos del Séptimo Arte como Harry Potter, Titanic, Star Wars o Disney, entre otros.

No nos olvidamos tampoco del ballet que llega al Auditori de sa Màniga de la mano del Ballet de Barcelona, compañía que dirige el bailarín Chase Johnsey, con una trayectoria importantísima que le ha llevado a ser Primer Artista en 2018 en el English National Ballet y galardonado como Mejor Bailarín Masculino en los National Dance Awards del Reino Unido. Se trata de su única función en Mallorca.

Cerramos la sección musical del finde dejándonos caer por el Auditòrium de Palma donde la danza toma el escenario y la palabra de la mano de Mayumaná, un show espectacular que narra el viaje de la vida a través de la perspectiva del ritmo y los movimientos. Se trata de una exploración de los diferentes estados vitales y las emociones que conviven en ella.

Y si la música tiene muchas opciones este 'finde', la comedia es prácticamente monopolizada estos días por el FesJajá, que llega a su 15 edición y trae en varios escenarios a diferentes voces del humor. Por un lado, Connie Ballarini propone su stand-up el 18 de octubre, a las 22.00 horas, desde el cine Rívoli. Por otro lado, en el Trui Teatre son los inigualables Facu Díaz y Miguel Maldonado que aterrizan con Por fin juntos el 19 de octubre a las 21.00 horas. Mientras que el incombustible Agustín 'El Casta' es el encargado de cerrar las risas del 'finde' con Abuelito dime tú el 20 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatre Principal d'Inca.

Teatro

La cartelera teatral arranca con un estreno en el Teatre Principal de Palma de la mano de Pols de diamant, la nueva obra de Pau Coya que la escribió para el IX Torneig de Dramatúrgia. Se trata de un texto que se basa en un caso real ocurrido en Madrid en 2021 y en el que el estigma y el linchamiento mediático van de la mano en una pieza que no dejará indiferente a nadie.

En cuanto a la Mostra de Tardor del Teatre Sans, esta continúa con sus diferentes funciones y este 'finde' lo hace con dos propuestas. Por un lado, El follet vermell, de la compañía local Estudi Zero, que se podrá ver el viernes y el sábado, mientras que el 20 de octubre será la compañía catalana Teatre Nu la que aterrice en el espacio escénico de Palma con Contes meravellosos.

Nos desplazamos al Teatre Principal d'Inca para poder disfrutar del estreno de Sis hectàrees d'oliveres, una obra de Aina Tur y que se proclamó ganadora del premio Quim Masó en 2023 al convertir una fobia personal en un conflicto universal. Es una historia de superación en la que la confrontación de dos primos a raíz de herencia algo violenta genera el motor de toda la historia.

El teatro ve su agenda completa este fin de semana con la representación en el Teatre Municipal Mar i Terra de Palma de El col·leccionista de pots de farmàcia, una obra de Martín G. Ramis que se lleva a cabo entre el 18 y el 20 de octubre y que cuenta con los actores Xisco Ródenas y Beatriz Barón como protagonistas de la obra.

Cine

El cine se cuela en esta agenda, además de los estrenos semanales que llegan cada viernes, de la mano del ciclo de arte y cine de CaixaForum Palma que de la mano de Ricard Mamblona, cineasta, doctor en cine documental y profesor del departamento de comunicación del CESAG, repasa con seis sesiones la relación entre el Séptimo Arte y la pintura principalmente. Todo arrancará este mismo domingo, 20 de octubre, de la mano de Botticelli y Florencia: el nacimiento de la belleza.

Por otro lado, el Auditori d'Alcúdia proyecta la nueva película de Dani de la Orden, Casa en flames, que ha sido un éxito total a nivel nacional y en la que se narra la historia de Montse, quien está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con toda su familia en Cadaqués, en la Costa Brava. Su deseo de disfrutar de un fin de semana ideal se impondrá a todo lo que parezca oponerse a sus anhelos.

Conferencias

La Fundació Mallorca Literària organiza un monográfico dedicado al escritor solleric Antoni Serra que tendrá lugar los días 18 y 19 en el marco del ciclo La narrativa dels 70. Gir de guió en la literatura a Mallorca. Estas jornadas se centran en el escritor, periodista y activista cultural, ya fallecido, que es uno de los más experimentados autores de la novela negra en la Isla. Las dos fechas que componen el ciclo son el viernes 18, en Ca n'Alcover de Palma, con mesa redonda, conferencia inaugural y una ruta negra, por un lado, y el sábado 19 de octubre, en la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem, con un día entero repleto de actividades.

Arte

Cerramos la agenda del 'finde' con las propuestas artísticas más recientes de Palma. Por un lado, el artista catalán Jaume Plensa mantiene en sa Llonja su monumentales esculturas que conforman la exposición Mirall. Se trata de dos enormes piezas bautizadas como Invisible Laura e Invisible Rui, que están colocadas una frente a la otra en el centro del templo gótico de Palma.

Por otro lado, el Museu de Mallorca acoge desde ya y durante un mes entero (hasta el 10 de noviembre) una especie de miniPrado de la mano del préstamo temporal de una de las obras maestras de la pinacoteca nacional. Se trata de La vista y el olfato, un gran óleo realizado por autores de la talla de Brueghel el Joven, entre otros, que sirve como alegoría de estos sentidos y que se ubica en una sala del Museu de Mallorca en la que convivirá durante semanas con otros dos cuadros del Prado que están en préstamo permanente en Mallorca desde hace casi siglo y medio.