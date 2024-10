El fin de semana del 12 de octubre llega corto, sin puente, pero no por ello menos festivo. Se han asegurado de ello Anegats, que celebran su gran concierto de despedida, pero no son los únicos que se suben al escenario. El rock de Robe Iniesta, el humor del FesJajá, el teatro otoñal del Sans, y la comedia de Edu Soto también se dan cita en tres días que harán todo lo posible por hacerse lo más largos posible.

Arrancamos por un final, el de Anegats. La mítica banda mallorquina dice adiós a los escenarios desde el Palma Arena (la actuación estaba prevista en La Misericòrdia, pero se ha modificao debido a la prevision de lluvia). El acto, organizado por el Consell de Mallorca, servirá para arropar a la formaciñon de Son Servera que nació en 1994 y ha dado la nota durante prácticamente 30 años.

Desde el Palma Arena viajamos al Trui Son Fusteret donde el incombustible Robe Iniesta, mítico vocalista de los no menos míticos Extremoduro, presentará su disco más reciente Se nos lleva el aire, como parte de su gira Ni santos ni inocentes. El músico entra así en la recta final de su gira, que arrancó en mayo y se prolongará hasta este próximo mes de noviembre y que sirve como ejemplo inmejorable de que, efectivamente, los viejos rockeros no mueren y si lo hacen es porque la música ha dejado de sonar.

Estas dos fechas, marcadas en rojo por muchos, no son las únicas para los melómanos este 'finde'. Sin ir más lejos, el Auditori d'Alcúdia recibe la visita de Yazan Ibrahim que presentará Shams en una noche de flamenco que completará la proyección de Al compás, filme de María Jiménez Andrés y Aya Lo Zein. El guitarrista Yazan Ibrahim, por su parte, centrará su actuación en ofrecer un espectáculo de música flamenca en el cual su guitarra solista festeja con melodías y ritmos mediterráneos propios y de grandes compositores. El propio Yazan Ibrahim repite en esta lista porque repite precisamente este fin de semana actuación. Será, en esta ocasión, desde Sa Màniga con una nueva noche de flamenco en la que también se proyectará el filme mencionado anteriormente.

Viajamos de vuelta a Palma para acudir esta vez a un tributo a una de las bandas del pop más icónicas de España: Mecano. Este acto llega de la mano de Hija e la Luna, protagonizada por Robin Torres que, después de 7 años de gira y más de 300 conciertos por España y Latinoamérica, hará parada en Mallorca. El espectáculo se basa en la gira más importante de Mecano, Descanso dominical, que fue también su disco más vendido y los catapultó a la fama. Vestuario, coreografías y una escenografía apabullante hacen de Hija de la luna la obra que nadie que diga amar a Mecano pueda perderse.

La Movida, por su parte, tampoco quiere quedarse al margen y presenta para este fin de semana el concierto de Chornys en una noche de rock argentino a la que se suman Manena Duel, David Cabot y Gerónimo de Viejos Vinagres. Los artistas compartirán escenario y sus inspiraciones en la sala palmesana en la que también sonará un tributo a una de las bandas más reconocibles del rock argentino: Soda Stereo. La Movida se hace un segundo hueco en lista de la mano de otra noche rockera, pero esta vez más femenina con Ellas, el mejor homenaje al pop rock con nombre de mujer.

Cambiamos de registro para visitar la capital del Raiguer, Inca, y en concreto su Teatre Principal para disfrutar dentro del Festival de Clàssica 2024 con Réquiem RV 626, la propuesta que cuenta con la participación de la Coral Cármina de Barcelona y la Orquesta Academia 1830 de Mallorca, además de los vocales Maia Planas (soprano), Begoña Gómez (mezzo), Antoni Lliteres (tenor) y Joan Miquel Muñoz (barítono). Juntos darán el do de pecho para representar una de las obras más trascendentales de la música occidental salida, como no podia ser de otra manera, de la mano y la mente de Mozart.

Y para acabar la agenda musical, aunque no por ello menos importante ni mucho menos, los de siempre: Es Gremi, que no pueden faltar a una lista de planes y no lo hacen en este nuevo 'finde'. La sala del polígono rinde tributo a Led Zeppelin de la mano de Physical Graffiti para hacer desembarcar en el espacio a la banda tributo más importante de Latinoamérica con su tour It's been a long time since i rock and roll.

Teatro

La agenda teatral, por su parte, no llega menos cargada y arranca de la mano de Winning Joan, de Marina Salas, en la Sala Major del Teatre de Manacor. La obra, que nació en el Torneig de Dramatúrgia, y está dirigida por Joan M. Albinyana, cuenta con la interpretación de Pedro Mas y Alícia Garau, y aborda temas como la dualidad éxito/fracaso, su percepción dentro de la sociedad y si somos esclavos del trabajo o del éxito, entre otras cuestiones.

Desde el Teatre Municipal Xesc Forteza resonarán los 'puñetazos' de Puños de harina, una obra de boxeo teatral que combate el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad a base de golpes (argumentales). Se trata de una obra con importantes reconocimientos como el Premio Max 201, del cual fue finalista, o el Premio Teatro 2019 AutorExprés por Fundación SGAE.

Continuamos con la agenda escénica desde el Teatre d'Artà y la obra Taula Italiana, de Rafa Gallego y David Mataró que continúa si gira por los escenarios de Mallorca. La obra cuenta con la dirección de Sergio Baos y produce El Somni, además de estar protagonizada por Aina Frau, Ann Perelló, Alba Flor y Esperança Font, y ofrece una mirada cómica a una forma el ver el mundo, el pasado y el presente y cómo se planteaba la el arte teatral y la vida.

Desde el Teatre Mar i Terra es Clara Ingold la que aterriza con su obra Paloma de parque, un espectáculo en solitario que versa sobre la autodestrucción como individuos y como sociead y que ha sido codirigido por Josep Orfila. Un monólogo cómico, autoparódico, irónico y algo absurdo en el que todo el humor característico de Clara Ingold encuentra su espacio sobre el escenario.

En el Xesc Forteza de nuevo, lo que aterriza es la nueva y original propuesta de Nazareth Castellanos junto a Marisol Ramírez con Poesía y cerebro. Se trata de una obra realizada para Teatro La Lavandería en la que Assun Planas, que es quien irige, combina la poesía con la ciencia como instrumentos para reflexionar sobre la psicología humana.

Y por último en la franja teatral, cabe destacar la Mostra de Tardor del Teatre Sans que este fin de semana programa El jardín de Valentín, de la compañía Tranvía Teatro de Zaragoza y que ocupará durante los tres días del 'finde', el escenario del teatro palmesano.

Humor

La comedia, por su parte, se hace también con un hueco propio durante este 'finde' de la mano, primero, de Edu Soto en el Auditòrium de Palma. El polifacético artista aterriza en el espacio de Ciutat con su nuevo espectáculo, Más vale solo que viento volando reloaded. En él, se vuelca en el número más loco y divertido donde monólogo, comedia musical, improvisación e interacción con el público van de la mano.

Por su parte, el FesJajá, el festival del humor, continúa cazando risas y carcajadas en Mallorca. Por un lado, con Alex O'Dogherty desde el Teatre Principal d'Inca, con su espectáculo Imbécil, en el que se pregunta sobre el poer de las palabras sobre nosotros. Desde el cine Rívoli será José Boto quien reflexione en su viaje nostálgico 50añeros, en el que los cambios de la sociedad tomarán un aire más divertido que nunca. También en el Rívoli será Rachel Bustos y Marina March quienes improvisen para el público con Monstruas Greatest Hits. Mientras que el 'finde' de risas lo cerrará Eva Cabezas, también desde el Rívoli, donde se dedicará a estar Sirviendo comedia, un monólogo fresco y actual.