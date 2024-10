El Ajuntament de Palma ha emitido este viernes un comunicado en el que lamenta las "desafortunadas" palabras por parte de los representantes de Clúster de Còmic i Nous Mèdia, que organiza el festival Còmic Nostrum, sobre que Cort no les había otorgado ningún apoyo para celebrar su nueva edición, prevista del 24 al 28 de octubre.

Según indica el área de Cultura del Ajuntament en una nota, estas acusaciones «faltan completamente a la verdad, ya que el esfuerzo presupuestario que se ha realizado desde el Ajuntament para ayudar a organizar esta edición supera todas las aportaciones que se habían efectuado hasta ahora procedentes del gobierno municipal». En este sentido, señalan que estas aportaciones sumarán, en su cómputo total, más de 30.000 euros, es decir, el doble que se presupuestó en 2023, cuando el festival recibió del Ajuntament una subvención de 15.000 euros.

"Más destacable es todavía la diferencia si se realiza la comparación con ejercicios precedentes. Así, en el 2019 la cifra rozó los 8.300 euros, y en el 2018 apenas alcanzó los 10.000 euros. Precisamente, 2023, 2019 y 2018 se corresponden con las últimas ocasiones en que esta entidad recibió subvenciones nominativas", insisten desde Cort.

El grueso del importe que el Ajuntament de Palma dedica este año al Festival Internacional de Còmic va destinado al proyecto Quino en la música, principal hito expositivo del programa, según los propios organizadores, que será cien por cien financiado por el Consistorio. La muestra monográfica dedicada a Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido con el seudónimo de Quino, podrá visitarse en el Casal Solleric y está relacionada con la celebración del 60 aniversario de Mafalda, el personaje más icónico del dibujante argentino, fallecido en el 2020, a los 88 años de edad.

El presupuesto total asignado por el Ajuntament a actividades vinculadas al Festival Còmic Nostrum es exactamente de 30.067 euros, destacando, entre las diferentes partidas, los 15.000 euros que recibirá el Clúster de Cómic i Nous Mèdia para la organización de la retrospectiva sobre el creador de Malfalda.

Además, la cantidad total indicada comprende otros conceptos, como la puesta en marcha de diversas actividades complementarias: cinco talleres de dibujo a cargo de miembros del Clúster de Cómic, seis visitas guiadas y visitas familiares, incluyendo la que realizará Guillermo Lavado, comisario y nieto de Quino, quien sirvió de inspiración para el personaje de Guille, y otras tres visitas musicadas, además de la instalación de la señalética o el diseño y edición del catálogo.

Al mismo tiempo, el Ajuntament de Palma colabora con la nueva edición de Còmic Nostrum mediante la cesión de espacios municipales como sedes de diferentes propuestas relacionadas con el festival. De este modo, al margen de la exposición 'Quino en la música', que se inaugurará en el Casal Solleric el jueves 24 de octubre y podrá ser visitada en la planta baja y el entresuelo, el espacio expositivo de Can Balaguer acogerá, el viernes 25, sesiones de charlas y masterclass dirigidas a profesionales y estudiantes del sector, y el sábado 26 será el escenario de un taller de iniciación al cómic titulado 'De Zero a Herdi', a cargo de Blanca Jaume y Talleres 16. El Festival Internacional del Còmic se desarrollará también en otros equipamientos, como el Centre Cultural la Misericòrdia o la Biblioteca Pública Can Sales.