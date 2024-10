Dejamos atrás la constante agenda veraniega en la que los grandes conciertos monopolizan todo para abrir la puerta a los festivales otoñales, la vuelta del teatro y el cine. Este 'finde', sin ir más lejos, el FLEM celebra su cuarta edición mientras que el MajorDocs termina su sexta, un homenaje al dramaturgo Xesc Forteza y la visita de Els Joglars son algunos de los planes estrella de estos días.

Literatura

Desde Magaluf, concretamente en el Innside Calvià Beach by Melià, el FLEM (Festival de Literatura Expandida a Magaluf) celebra la que es su cuarta edición. La visita de Elísabet Benavent, Juan Tallón, Carmen Mola, Veronia Raimo, Carme Riera, Manuel Vilas, Dolly Alderton, Eva Baltasar, y un sinfín más de nombres aseguran un 'finde' repleto de actividades varias en Magaluf.

Cine

Por otro lado, en Palma, el festival de cine documental MajorDocs cierra su sexta edición estos días con una programación variada y que apela a la reflexión. El festival de cine documental dirigido por Miguel Eek cuenta con una sección oficial de ocho películas de diferentes países, además de una sección oficial de cortos de las Islas.

Por su parte, el Castillo de San Carlos acoge el homenaje a La vaquilla que organiza el productor afincado en Mallorca Juan Carlos Caro. El acto contará con la presencia de Sol Carnicero, directora de producción de la película, además de José Sacristán, Carlos Tristancho, Santiago Ramos, Guillermo Montesinos, Ane Gracia, Miguel Rellán y Fiorella Faltoyano; se une el cineasta y productor Fernando Méndez-Leite y la periodista Rosa María Mateo.

Teatro

El apartado de teatro arranca precisamente con otro homenaje. En este caso a Xesc Forteza en el Teatre Principal de Palma. Justo cuando se cumplen 25 años de la muerte del dramaturgo el Consell de Mallorca y el Govern, dentro de Fira B!, quieren rendir homenaje al que fue el actor mallorquín más apreciado, reconocido y estimado por la sociedad mallorquina del siglo XX.

Por su parte, el Auditòrium de Palma abre sus puertas al Rey Juan Carlos I que llega de la mano de Els Joglars, la compañía privada más antigua de Europa, que aterriza en Palma con El rey que fue. Dirigida por Albert Boadella, el catalán declaró en una entrevista con este diario que la obra es un retrato fiel del monarca emérito desde el humor que, siendo honestos, se presta mucho a este personaje.

Mientras, en el Trui Teatre, es Peter Pan quien tiene una cita con los más pequeños de la familia. Se trata de una producción de Teatro Musical que tiene la misión de convertirse en un espectáculo inclusivo, sin barreras sociales, donde actores de Teatro Musical trabajan junto a artistas con discapacidad intelectual, normalizando así su participación.

Nos vamos a Manacor, concretamente al Auditori de la localidad, donde lo que llega es la obra AKA, que llega después de una exitosa gira por España. Firman la propuesta el dramaturgo Daniel J. Meyer y la directora Montse Rodríguez Clusella, creadores del fenómeno AKA (Also Known As).

De vuelta a Palma, pero sin salir de los escenarios, la Fira B! trae un buen grapat de opciones estos días. Se trata de la novena edición del Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears 2024. Programa completo aquí.

En cuanto a la Sala La Fornal, esta recibe con los brazos abiertos a Zweig y Bernanos, con la obra Z/B. Zweig/Bernanos, de Jaume Capó. Se trata de un texto en el que ambos personajes se que a pesar de no conocerse personalmente, comparten el humanismo y la libertad de pensamiento, aunque no siempre con afinidad dados sus caracteres antitéticos.

Y acabamos la agenda teatral de este finde con la llegada a Cala Millor del Festival Millor! destinado a las funciones familiares para toda la familia. Durante todo el sábado y el domingo una decena de obras se podrán ver en varios espacios de la localidad costera.

Música

La agenda musical arranca con el viaje a los años 90 de la mano de Un viaje a los 90s, como su propio nombre indica, es un festival dirigido a aquellos que eran niños en los años 80, crecieron con los 90 y vivieron la entrada del nuevo milenio con el cambio musical de los 2000.

Es Gremi, como siempre, no puede faltar en la agenda musical del finde y no es una excepción en esta ocasión. J. Prince es su propuesta. Después de conquistar al jurado de Factor X presenta su gira Bendecido iniciándola desde su ciudad natal.

En cuanto a la 12 edición del Festival Internacional de Música Vila de Santanyí, acaba su programa este sábado de la mano del organista Nadal Roig concluirá esta edición el 5 de octubre, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial Sant Andreu de Santanyí.

Y desde Santanyí a Palma de nuevo para vivir en directo desde el Trui Teatre el concierto por el 35 aniversario de Vilma Palma e Vampiros, que celebran así por todo lo alto su gira Me siento Loco Tour. La mítica banda argentina invita al público mallorquín a una noche llena de energía, nostalgia y buena música.

No nos olvidamos de La Movida que ofrece el doble concierto de Camaleones y Pau Vizcaíno. La primera, una banda de indie rock mallorquín que destaca por sus buenos riffs de guitarras, mientras que el segundo ofrece la fusión de lo urbano y el pop.

Comedia

En el Cine Rívoli se centran en la 15 edición del festival del humor FesJajá. Tres son las citas que abarcan este fin de semana las risas y la comedia del festival. Mikel Bermejo, con Erueka; Alejandra Crai, con Antes cómica que sencilla; y La Forte, Mujeres: con La dramedia.

Por su parte, en La Movida será Rubén García quien haga reír a los presentes de la mano de su show Queridos mallorquines. Un foraster infiltrado en Mallorca, se ha enamorado de Sa Roqueta y de una princesa mallorquina.

Arte

Por último, no podemos olvidarnos del arte, haciendo hincapié en la monumental exposición de Jaume Plensa en sa Llonja de Palma de la mano de Mirall, una muestra que reúne dos grandes obras, Invisible Rui e Invisible Laura, que 'llenan' flotando en el centro del templo gótico de Palma.