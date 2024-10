Xocolat acogió la presentación del disco póstumo de Víctor Uris (1958-2024) titulado Víctor Uris & Pedro Riestra, en directe, editado por Blau. Los temas que lo conforman tienen su origen en una fiesta de amigos que se grabó informalmente y que el propio Uris, poco antes de morir, entregó en mano al productor Miquel Àngel Sancho con la indicación de respetar la sonoridad original o con la mínima intervención, ya que, según el propio Uris, «es uno de los mejores directos que recuerdo. No la toquéis mucho. Que quede tal como salió».

Y así lo han mantenido Sancho y su equipo. Tras la presentación, Jaume Rigo y Mateu Picornell (técnicos de imagen y sonido) y Pedro Riestra y Silvia Schnut, viuda de Uris, respondieron a las preguntas y comentarios que el numeroso público asistente formuló.

Víctor Uris & Pedro Riestra, en directo incluye 14 pistas que reflejan el espíritu de un encuentro de amigos que fluye entre comentarios jocosos de Uris y el trajín propio de una fiesta de verano. Además, según el humor siempre afilado de Uris: «¡Pedro aquella noche no se equivocó!».

La grabación tuvo lugar durante un concierto en una fiesta entre amigos el 25 de julio de 2015, y ahora, con su publicación póstuma, los amantes del trabajo de Uris, del blues y el público en general, dispondremos de uno de los últimos presentes que nos ha dejado. Entre los temas, destacan una serie de piezas que sí interpretaba en directo, pero nunca antes había grabado, como Summertime (1934, G. Gershwin) y Having en Real Bad Day (1997, Taj Mahal) o Bottle up and go (popularizada por John Lee Hooker).

Víctor fue una figura clave y pionera del blues en Mallorca (con el permiso de Guillem d’Efak) y no solo le recordaremos por su capacidad interpretativa con la armónica, sus composiciones, sino también por su carácter afable, extrovertido e irónico y, naturalmente, por la pasión por la música que transmitía. Desde sus primeros pasos con la Harmónica Coixa Blues Band (1982-1991) hasta posteriores colaboraciones con numerosos artistas de renombre, Uris deja un gran legado a pesar de las dificultades derivadas de un accidente sufrido a los diecisiete años. Con este disco, cercano y emotivo, nos dice adiós de la mejor manera: entre amigos y blues.