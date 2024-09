Este jueves ha empezado en el Hotel Barceló de Marrakech (Marruecos) la edición anual de las Conversaciones Literarias de Formentor, bajo el lema de Genios, nómadas y beduinos. La primera de las cuatros jornadas estuvo dedicada a revistas, suplementos y monográficos literarios y culturales.

Casi una treintena de responsables de publicaciones debatieron sobre los desafíos, los retos y los dilemas de las revistas culturales españolas. Entre los ponentes, Isaac Marcet, de Playground, ha comentado que «el futuro está en Sillicon Valley», y apuntó que «durante el último año en Estados Unidos, ha habido más de 20.000 despidos en el sector, por el miedo a la Inteligencia Artificial y el descenso de ingresos publicitarios», e indicó que «el enemigo más mortífero es lo digital, la previsión es que, en 2026, la mayoría de contenidos publicados serán sintéticos, circunstancia que ya está ocasionando una creciente aparición de redacciones fantasmas, sin periodistas, porque los contenidos son generados por algoritmos».

Jordi Amat de Babelia (El País) ha afirmado que «hay que dar herramientas para estudiar mejor el tiempo de los lectores y su país». Por su parte, Ángel Luis Fernández, de Jot Down, ha asegurado que «nosotros no hacemos caso al algoritmo y lo que nos gusta es tratar al lector como si fuéramos nosotros mismos», y añadió que «el sector editorial no debería plegarse a Sillicon Valley ni al mundo las redes sociales».

El director de la Fundación Formentor, Basilio Baltasar, presidente del jurado del Premio Formentor y director de la Fundación Formentor, ha distinguido entre «la cultura y el espectáculo, que son dos mundos distintos que nada tienen que ver», y ha argumentado que «la industria del entretenimiento está dirigida a los hombres y mujeres aburridos, que se quieren divertir, mientras que la cultura pertenece a otro aspecto fundamental de la vida social: la posibilidad de saber, conocer y entender».

Joana Bonet, del Magazine de La Vanguardia, ha señalado que «la cultura sigue teniendo reputación, ha sido un ascensor vital, pero su significancia no tiene ahora ningún equivalente a su prestigio».

Este viernes, durante la segunda jornada de las Conversaciones, se entregará el Premio Formentor de las Letras 2024 al escritor húngaro László Krasznahorkai. Las jornadas tienen lugar hasta el domingo, día en el que se homenajeará a Juan Goytisolo con las intervenciones de la traductora Aline Schulmann, el escritor Vicente Molina Foix y el periodista Joseba Elola.