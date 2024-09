Algo tiene Palma para los grandes artistas granadinos. Si el año pasado Miguel Ríos abrió en Son Fusteret su gira de 40 aniversario del Rock'n'Ríos, este sábado 21 de septiembre la capital balear acogerá el primer concierto del tour del 35 aniversario de Lagartija Nick.

La mítica banda nazarí fue fundada en 1989 por Antonio Arias, ex integrante de 091, junto a Eric Jiménez (futuro baterista de Los Planetas) y el guitarrista Juan Codorniú, cuando se gestaba la eclosión de Granada como uno de los epicentros del rock alternativo español, mientras la Movida madrileña languidecía y una nueva hornada de bandas de la periferia tomaba el testigo con sonidos más oscuros, experimentales y comprometidos.

Influenciada por el post-punk, la psicodelia y el noise y con una clara vocación experimental y subversiva, Lagartija Nick pronto destacó por sus letras cargadas de crítica social y su voluntad de romper con lo establecido, siempre bajo una potente capa de distorsión y sonidos industriales. También se hizo notar desde el principio por fusionar géneros e incorporar poesía y cultura andaluza en sus composiciones. Uno de sus momentos cumbre fue el lanzamiento de 'Omega' (1996), legendario álbum en colaboración con el cantaor Enrique Morente en el que musicaban textos de Federico García-Lorca, homenajeando por el camino a Leonard Cohen y contando además con la participación de otras grandes figuras del flamenco, sobre una herética base de rock duro.

Sin embargo, esta obra maestra fue todo un fracaso comercial al que los medios generalistas y especializados hicieron el vacío. «Lo pasamos fatal. Todavía tengo secuelas de aquello, aunque aprendí muchísimo de componer con el maestro Lorente», revela Antonio Arias. «Él decía que el problema es que hacíamos discos para dentro de diez años, y seguramente tenía razón. Sea como sea, de ahí nace una especie de disociación con el público que he mantenido en toda mi carrera. Me di cuenta de que al público no lo conozco ni sé lo que quiere, por lo que solo podemos hacer lo que sentimos», reflexiona. Quizás por ello, la trayectoria de la banda está plagada de bruscos cambios de rasante que han dejado perplejos a sus seguidores una y otra vez.

Este año, la banda vuelve a los escenarios para celebrar una trayectoria marcada por la temeridad y el inconformismo, con la gira Lagartija Nick 1989-2024. Palma tiene el honor de ser el lugar elegido por el grupo para abrir esta gira, con la que visitará otras ocho ciudades de España. Pero, ¿qué puede esperar el público de este concierto, teniendo en cuenta que estamos ante una banda que jamás ha hecho concesiones? «Esta vez vamos a premiar a los fieles con un setlist en el que no faltarán las canciones más populares de nuestra trayectoria, junto a algunos temas que nos apetecen a nosotros. También habrá alguna versión, y recuperaremos canciones de los inicios», explica Arias. «Se nos ha ablandado el corazón. Tenemos el publico que más ha sufrido en la historia de la humanidad. Los que nos han seguido hasta aquí, se lo merecen», ironiza.

«Junto a la gira, en pocas semanas se publicará el volumen 1 de los archivos de la banda, en los que recuperamos nuestras primeras grabaciones. El aniversario es una excusa perfecta para poner orden en todas esas cosas que uno va almacenando en cassettes, 8 pistas,...», indica. También verá la luz la banda sonora del documental Generación Lagartija, de César Martínez Herrada, estrenado este año en el Festival de Málaga.

Llama la atención que en la lista de ciudades de la gira no aparezca su ciudad de origen. «Por ahora, Granada está castigada», bromea Arias, quien adelanta que probablemente se celebre más adelante un concierto especial en un espacio emblemático de esta ciudad.