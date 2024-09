Fermay apostó fuerte abriendo una galería que, pese a no estar muy alejada del centro, se sale del itinerario habitual de los que acuden a la Nit de l’Art. Por ese motivo, el espacio que dirige Antoni Ferrer apostó fuerte con una individual de la artista Janice McNab, una creadora de raíces escocesas y holandesas que recrea un mundo onírico en el que cabe de todo; desde animales a piezas realizadas a partir de una bufanda, para, de esta manera, desde lo íntimo desvelar sus propios intereses que se mueven desde el feminismo al cambio climático.

«Sus pinturas destacan por su profundidad y sosiego, por la forma de tratar lo que denominamos el tejido de la vida cotidiana; la ropa, la comida, las pequeñas cosas. La artista integra estos objetos cotidianos y casi invisibles dentro de un surrealismo feminista en el que la vida se encuentra con la realidad social y política más amplia», destacan desde la galería.

Otro de los referentes de la muestra, que formalmente se resuelve en óleos de colores y formas saturados, son los patrones textiles y el trabajo de la creadora Hilda af Klint. McNab, además, ofrecerá el mismo sábado, a las 17.00 horas, una conferencia en CaixaForum en la que desgranará los mecanismos a partir de los cuales trabaja. También, junto a la muestra de Fermay, se presentará la publicación monográfica que editó este año Jap Sam Books sobre el trabajo de esta artista.

Janice McNab reside actualmente en Holanda. Estudió en la Glasgow School of Art, y en el 2000 se mudó a Amsterdam becada por el programa del Scottish Art Council. Realizó su Doctorado en la Universidad de Amsterdam. Anteriormente expuso en Fermay las individuales True North, en el 2023 y Here We Go, en el 2022.

Su obra forma parte de importantes colecciones como las de la Aberdeen Art Gallery, The Albertina de Vienna, Bank of Scotland, Edinburgh City Council, The Fleming- Wyfold Collection Glasgow Marshall Trust, entre otras instituciones públicas y privadas.