La Nit de l'Art, una de las citas culturales más importantes del calendario, celebra este sábado su 28 edición. Como siempre, el número de galerías y demás espacios expositivos abrirán sus puertas con propuestas concebidas, en su mayoría, para esta ocasión. Así las cosas, no es de extrañar que la Nit de l'Art sea el principal plan de ocio para este fin de semana. Sin embargo, no será el único, pues también habrá conciertos e interesantes montajes teatrales. Al aire libre, otra propuesta para todos los públicos es la nueva edición del Rata Market en el Museu del Fang de Marratxí.

Nit de l'Art

En esta ocasión, la cita organizada desde la asociación Art Palma Contemporani contará con 12 espacios: Aba Art Lab, Baró, CCA Andratx, Galería Fermay, Galería Fran Reus, Kewenig Palma, La Bibi, L21, Maior Pollença, Galería Pelaires, Pep Llabrés Art Contemporani y Galería Xavier Fiol. Al programa se suma Tube Gallery, en Pere Garau, como espacio adherido. Dentro del programa se encuentran las exposiciones individuales de Lygia Clark en la galería Baró y Ghada Amer, en Kewenig. Asimismo, la Galería Maior acogerá en Pollença la propuesta de José Maria Yturralde. El mallorquín Rafel Joan será el protagonista en Aba Art Lab, mientras que Janice McNab lo será en la Fermay. Por su parte, la Fran Reus presenta dos muestras: un ‘solo’ de Sebastian Burger y en la sala The Vault se mostrarán las piezas de Stachu Szumski. Igualmente, La Bibi apuesta por un ‘solo’ de la artista coreana Miju Lee. Las piezas de Ayako Rokkaku y de Andrea Marie Breiling se darán a conocer en las salas del CCA Andratx. De igual modo, la Pelaires se decanta por una colectiva de artistas consolidados como Mathilde Rosier, José Dávila, Rebeca Horn, Rasmus Nilausen, Ana Laura Aláez, Andrea Bütter, Janet Cardiff y Ramiro Oller. A su vez, L21 acogerá un proyecto con más de 50 creadores y un formato experimental que irá transformándose, ofreciendo sugerentes diálogos y nuevos enfoques en los trabajos expuestos en las tres plantas de la galería. La muestra Genealogía Modular, de Robert Ferrer i Martorell, se podrá visitar en dos espacios simultáneamente, en la Galería Xavier Fiol y en Pep Llabrés Art Contemporani. Por último, Tube Gallery, que abrió sus puertas hace apenas un año, exhibirá el trabajo de Marx Boyla. Además, en esta edición, Art Palma Contemporani «renueva y fortalece su colaboración» con Nivia Born Boutique y Sant Francesc Hotel. Asimismo, señalan que nuevamente cuenta con la colaboración de ADEMA Escuela Universitaria, y también destacan que estudiantes y docentes de Bellas Artes presentarán el proyecto Wasini Soul, el cual tendrá dos sedes: la Fundación Barceló y Ca n’Oleo. Y la oferta no termina aquí. Más allá de este programa oficial, son muchas las iniciativas que no se encuentran en el circuito oficial. Así, por ejemplo, Arte Visión recupera la emblemática Plaça Major; espacios como TACA y Kaplan también exhibirán sus proyectos y un largo etcétera.

Conciertos

El día que cumple 95 años, este sábado 21 de septiembre, Héctor Alterio se subirá al escenario del Auditòrium de Palma con un espectáculo que conjuga música y poesía. Sobre la base de una pequeña historia, un viaje de ida y vuelta, Buenos Aires – Madrid – Buenos Aires, Alterio nos trae de regreso los recuerdos de estos años en la poesía, la música y la emoción. Entre el amor y el humor, una noche de goce con todos los sentidos, de la mano del actor que sabe atravesarnos con su voz inigualable, y la sensibilidad de nuestra música en manos de Juan Esteban Cuacci. También el sábado, una institución musical, Coque Malla, presentará en el Teatre Principal d'Inca Aunque estemos muertos. Galardonado con el Premio Ondas 2023 a la Trayectoria Musical, Coque Malla y su banda regresan a las mejores plazas españolas con un repertorio que hará que el espectador consiga realizar un viaje a través de la vida, con sus altibajos, sus hallazgos y sus pérdidas. Este icono del rock and roll hará que los asistentes se sientan 'más vivos que nunca'. El mismo día, los granadinos Lagartija Nick actúan en Es Gremi acompañados por la banda mallorquina Peligro! en una noche de música sin igual. Este mismo espacio acgoerá, al día siguiente, la gira de despedida de la banda de power pop Gigolo Aunts.

Para los amantes de la música clásica, este fin de semana concluye el Festival Puccini Dvorak en Pollença con la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorak. Interpretará la pieza Zuzanna Sosnowska, junto a la Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida por Bernat Quetglas. Quetglas es precisamente el impulsor de esta iniciativa junto a Magí Garcías.

Teatro

En el apartado teatral, el Teatre Principal de Palma acoge este viernes a la conocida compañía catalano-mallorquina La Calòrica, que abrirá la temporada con el estreno de su espectáculo más reciente: Le congrès ne marche pas. Se trata de una comedia de Joan Yago grandiosa, frívola y rabiosamente política, sobre el Congreso de Viena de 1814. Por otra parte, La Resistència Teatre presenta en el Teatre Principal de Palma Yo soy una fiesta, montaje con el que ganó el Premi Art Jove 2023 de las Islas. Yo soy una fiesta es una obra de teatro físico en la que se explora, entre calamares y confeti, temas como las abuelas, la identidad, el duelo y el rol de las madres. La propuesta es contemporánea, no sigue una estructura lineal. A través de escenas fragmentadas, el público descubrirá lo que se esconde bajo este entramado surrealista y, a la vez, cotidiano.