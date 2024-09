Una fiesta salvaje en Hogwarts al estilo mágico y con el rollo de Dua Lipa. Algo así es Disco Magic, el nuevo tema de Juanjo Monserrat que acaba de lanzar este jueves en su canal de Youtube. El músico mallorquín, uno de los autores del éxito Tacones rojos junto a Sebastián Yatra (por el que ganó dos Latin Grammys), explica que durante una semana la canción estará solo en formato vídeo para que se pueda disfrutar del mismo, «porque es muy bueno».

Juanjo cuenta que la canción nació en un día de composición en Madrid, donde el cantante ha residido y trabajado durante años, junto a Simon Grossmann, Manel Navarro y Dennis Mansfeld. Pasó un año y, sin embargo, el tema no salió, y Juanjo pidió al resto a ver si se lo podía quedar él, a lo que accedieron. Así fue cómo el isleño pasó el tema al mallorquín y compuso toda su segunda parte, en la cual «empecé a meterle referencias de Harry Potter», universo del cual es muy aficionado.

De esta manera comenzó a «meterle pinceladas de magia» y lo convirtió en «un tema muy bailongo», a lo Dua Lipa, de manera que el resultado es «algo superchulo». No obstante, lo mejor es el videoclip. Grabado en la discoteca Sabotage, y es, en resumidas cuentas, «el vídeo más currado de mi carrera», como lo describe Juanjo. Rodado por Kitsu Films, contaron con 40 personas y cuenta una historia en la que el propio Juanjo es un muggle, es decir, un humano no mágico, que está preparando una fiesta en pleno Hogwarts en la que van a acudir los principales personajes del mundo mágico como Hermione Granger, el director Dumbledore y el mismísimo Lord Voldemort, quien no debe ser nombrado.

«Es un tema de superbuén rollo que funciona mejor por la mañana que un café», explica Juanjo quien explica que en una semana se podrá escuchar el single en todas las plataformas habituales, pero para poder dar importancia al videoclip lo va a mantener como la única forma de disfrutar de Disco Magic durante siete días exactos.