No todos los artistas recuerdan los escenarios que han pisado, el público que ha bailado sus temas. Es algo obvio. Sin embargo, el dúo Elyella recordará siempre la primera vez que actuó en la Isla. Lo hizo en el Mallorca Live Festival de 2022 y esa noche fue memorable porque, tal y como cuenta la mitad del dúo, Ella –María Eguizábal–, fue el primer bolo en el que el público formó un pogo –o mosh–, ese corrillo en el que los melómanos o festivaleros más bulliciosos pegan saltos, con una frenética guardia de brazos y codos.

Es algo habitual en conciertos de rock, heavy metal y otros géneros derivados, pero no en la electrónica en la que se mueven Elyella. «Fuimos al Mallorca Live sin saber qué iba a pasar porque nunca habíamos estado en la Isla, no sabíamos cómo iba a reaccionar el público. Sorprendentemente, desde el principio la gente estaba muy conectada con nosotros y, de repente, cuando empezó a sonar Narcotic, que es un tema a priori muy happy, se formó un pogo gigante, algo que no había pasado nunca en un concierto nuestro», relata Ella. Este viernes por la noche vuelven al Mallorca Live, ahora inaugurando la quinta edición del ciclo Mallorca Live Nights. Las expectativas, afirma entre risas, «están muy altas».

Directo

En cualquier caso, lo que parece claro es que a Elyella hay que verlos en acción, en directo. De hecho, el proyecto surgió en 2010 como DJs, pinchando y reversionando temas de otros artistas. Así las cosas, los remixes forman parte de su historia. «Estamos muy orgullosos de nuestros inicios porque a partir de esos remixes hemos podido conocer a esos artistas de cerca e incluso colaborar con ellos. Zahara, por ejemplo, se sumó a Elyella y canta Dance Forever. Es emocionante ver cómo hemos ido sumando temas con músicos que tanto admiramos, como Viva Suecia; Marc Ros, de Sidonie; La La Love You; Alberto Jiménez, de Miss Caffeina, o Marc, de Dorian. Es gente que respetamos tanto que es una suerte poder estar con ellos, sobre todo desde el lugar que llegamos», explica, a la vez que reconoce que, por haber empezado como DJs, algunos programadores u otros agentes del sector los han tratado de forma diferente.

Sin embargo, el proyecto de Elyella también fue creciendo y pasó a crear sus propios temas, con éxitos como Magic o Dreamers. Son canciones que, en su mayoría, abrazan la tristeza y la oscuridad e, incluso, la hacen bailable, casi como si la celebraran. «Siempre decimos lo que aplicamos en nuestro día a día: se trata de ser felices e intentar cambiar lo que no nos gusta para, así, poder hacer felices a los demás. Queremos transmitir que vamos a cambiar lo que no nos guste, a quedarnos con lo bonito, con las emociones. En ese sentido, también hay cierta nostalgia, se nota por ejemplo en La Historia Interminable; pero es una nostalgia desde un lugar bonito. Igual alguien piensa que es un poco Mr. Wonderful, pero es así», cuenta.

El último remix que lanzaron fue El fin del mundo, de La La Love You, precisamente durante la pandemia. En 2022, con este mismo grupo estrenaron Que nada nos pare (lo más importante), «una respuesta a toda la pandemia, en la que se decía que los DJs nos buscáramos otro trabajo porque nadie volvería a la pista de baile pronto. La semana que viene empezamos a grabar un nuevo disco y las canciones que vendrán también siguen esa línea vitalista. Vamos hacia la luz», avanza.