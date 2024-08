Adema busca acuerdos de colaboración con la escuela de Arte y Diseño de Basilea

Diego González, presidente del Patronato de la Escuela Universitaria ADEMA, junto a la jefa de estudios y el coordinador del grado en Bellas Artes, Amparo Sard y Guillem Aloy, han visitado la inauguración de la exposición de graduación de los estudiantes de la Institut Art Gender Nature FHNWAcademy ofArts and Design (IAGN) de Basilea, Suiza, llevada a cabo en las inmediaciones del campus de Dreispitz de la HGKBasel. La muestra, titulada You can break a rock with an egg, consta de un completo programa de obras y performances de más de 50 artistas emergentes.

El equipo de Adema fue invitado por la directora del IAGN, Chus Martínez, y Sard ha explicado que «esta visita no solo resalta la importancia de nuestro centro universitario por su apuesta por la internacionalización y apoyar el talento emergente, sino que también lo podemos enmarcar como un primer paso hacia futuras colaboraciones con la HGK Basel, una de las universidades más prestigiosas del panorama académico europeo». Durante la inauguración, representantes de Adema tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones y explorar posibles sinergias con el IAGN, compartiendo proyectos en investigación, formación académica en Bellas Artes y el desarrollo de proyectos educativos innovadores. González también valoró la visita en los siguientes términos: «Creemos que establecer lazos con instituciones de la calidad y excelencia como la que hemos tenido ocasión de conocer de la mano de su directora, una de las expertas de este sector en el panorama internacional, no solo enriquece nuestra oferta académica, sino que también abre nuevas oportunidades para nuestros estudiantes y profesionales, permitiéndoles interactuar con diferentes culturas y perspectivas». En este sentido, Sard ha detallado que «en Adema estamos convencidos de que el intercambio internacional es clave para el desarrollo integral de nuestros estudiantes y abrir nuevos escenarios laborales. De hecho, este curso contamos con el grado universitario en Bellas Artes exclusivamente en inglés con la mirada puesta en permitir a nuestros estudiantes desarrollar y ampliar su perspectiva profesional en otros países». Adema ha aprovechado para ofrecer a la directora de IAGN que el alumnado, los docentes y los investigadores del centro suizo puedan participar en los diferentes eventos que organiza la escuela mallorquina y que tendrán lugar en laIsla. Finalmente, para González «la especialización, la internacionalización, la formación continuada y la investigación son las líneas estratégicas de Adema y queremos establecer lazos con las mejores universidades del mundo», razón por la cual se ha llevado a cabo la visita a Suiza.