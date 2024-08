La espera por fin llega a su fin. El 8 de noviembre se estrena la esperada segunda película del cineasta mallorquín Rafa Cortés tras 17 años de su debut en el largometraje con Yo. En esta ocasión, Cortés ha tenido a sus órdenes a dos de los actores más importantes del país como son Luis Tosar y LuisZahera, además del chileno Alfredo Castro, considerado una auténtica eminencia actoral en su país de origen, además de Charles Dance, conocido por ser Tywin Lannister en la famosa serie Juego de tronos. La cinta, que tiene un tono que mezcla la comedia y el drama, también cuenta con las actrices Luisa Mayol y Bárbara Santa-Cruz.

El director mallorquín Rafa Cortés.

La cinta, producida por A Name Like This, Federation Spain, Materia Cinema, Quexito Films y Ron Vino y Miel, es el segundo largometraje de Cortés, que en 2007 estrenó su primera película, Yo, que gozó de importante presencia en festivales de cine y contó con Alex Brandemühl como protagonista.

Ahora, para Amanece en Samaná, Cortés ha tenido a sus órdenes a dos de los actores más conocidos e importantes de España: Luis Tosar y Luis Zahera, convirtiéndose, curiosamente, en el segundo mallorquín que dirige a ambos intérpretes tras Daniel Monzón quien los dirigió en Celda 211.

Luis Tosar es conocido por su trabajo en cintas como Quien a hierro mata, Maixabel, Los lunes al sol o Celda 211, ganando dos Goyas por las últimas dos cintas, y cuenta con una trayectoria dilatada y respetada. Luis Zahera, por su parte, también cuenta con dos ‘cabezones’ por su trabajo en El Reino y As Bestas, esta última del año pasado por cuyo trabajo recibió elogios.

Alfredo Castro es, por su parte, uno de los cineastas más reputados de Chile habiendo trabajado repetidas veces con cineastas como Pablo Larraín y ganador de importantes premios y homenajes. Otro conocido actor que participa en el filme es el británico Charles Dance, famoso principalmente por su retrato de Tywin Lannister en la archifamosa Juego de tronos.

Por su parte, la actriz chilena afincada en España Luisa Mayol, pareja de Tosar, y Bárbara Santa-Cruz, nacida en Madrid y que ha trabajado en numerosas series de televisión y películas de cineastas como Dani de la Orden o Pedro Almodóvar, serán también de la partida.