El cantante Rels B ha lanzado su nueva canción llamada ‘Balearico’, un título muy especial para él ya que se trata de un sentido homenaje que ha querido tener con Mallorca, su lugar de nacimiento. De esta forma, el popular artista ha mostrado su orgullo por ser mallorquín, dedicando en exclusiva su nuevo tema a la isla que le vio nacer.

En el videoclip, se puede ver a Rels B a bordo de un barco navegando por el mar, con una camisa blanca y bebiendo una copa de vino blanco «a treinta grados al sol». En las imágenes, aparecen dos claros guiños hacia Mallorca al ondear su bandera y degustando una deliciosa sobrassada.

Así pues, el palmesano a vuelto a tener un detalle con su isla, después de que ya le rindiera homenaje en otro de sus populares temas: Un verano en Mallorca. En esta ocasión, Skinnyflakk ha mostrado cómo es un día de descanso veraniego para él, disfrutando de un caluroso día en barco junto a amigos y su nueva pareja sentimental. «Que le jodan a los rusos y a los alemanes, balearicos, son nuestros los mares», así reza una de las estrofas de su nuevo tema, con el que reivindica su sentir isleño.

‘Balearico’, que llega después del lanzamiento de su último trabajo ‘A new star (1 9 9 3)’, es una canción que fusiona los grandes éxitos de R&B de los años 90 y principios de los 2000 con los ritmos más exitosos del panorama del trap actual. Se trata de un hit con el que el palmesano quiere mostrar su lado más personal haciendo gala de su estilo propio y de sus raíces. «Mira en par de años lo que conseguí, yo no soy de Miami, yo soy mallorquín, por eso, por más que intenten, no les sale así», señala en este nueva canción para despedir el verano.