La temporada estival de eventos y veladas musicales está a punto de alcanzar su clímax. Unos meses donde el público ha constatado que la música en directo sigue siendo uno de los planes predilectos. De esto sabe mucho Miki Jaume, gerente de Grup Trui, que celebra el gran éxito de sus propuestas; entre ellas, la primera edición del Palma Concert Series, o seis sold out. Ahora preparan sus planes de futuro más inmediatos, y en 2025 dejarán de gestionar el recinto de Son Fusteret, un «duro golpe», pero afirma que «seguiremos adelante».

¿Qué balance hace de la temporada que está a punto de terminar?

—Estamos muy satisfechos de esta temporada que empezó con un sold out con el festival de SenseNom y ya lleva seis en total de 30 fechas en la temporada. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo y el resultado, de las sensaciones del público y de los artistas que nos visitan en la Isla. El balance es muy positivo en general.

El ciclo Palma Concert Series ha sido una de sus grandes apuestas de este año. ¿Qué valoración hace de esta primera edición? ¿Tendrá continuidad?

—Esta primera edición nos ha dejado tantas satisfacciones que la valoración es cien por cien positiva. Como equipo, hemos sido capaces de crear una oferta cultural única en la Isla, es que imagínese, hemos tenido el lujazo de traer a Tom Jones, y a Simple Minds o James Blunt por primera vez a Mallorca. Estamos muy orgullosos de la respuesta del público, de la confianza que el management de estas grandes leyendas han puesto en nosotros, y por supuesto ya estamos viendo el futuro de la segunda edición. Creemos mucho en este formato de aforo reducido con grandes de la música internacional y por supuesto que trabajaremos fuerte para un 2025 de Concert Series, aunque estamos trabajando y analizando donde hacerlo el año que viene.

¿Cómo ve el panorama de la música en directo en Mallorca? ¿Hay demasiada oferta?

—Hay mucha oferta en todo el país, España es el país con el mayor número de festivales y conciertos por comunidad de toda Europa, de ahí que está habiendo una invasión de inversores comprando todo y pienso que estamos perdiendo un poco la identidad de la singular, pero es el mercado que manda y la corriente nos está llevando hacia ese camino. Oferta hay mucha en Mallorca, pero también hay mucho consumo en general, no todo va bien pero lo que es bueno de verdad suele funcionar.

En los últimos años ha habido un auge de festivales de música, ¿de qué manera ha hecho mella en las agendas de los artistas y promotores?

—Pues cierto lo que comenta. Esta marcando una disponibilidad más estricta y condiciones mucho mayores para los promotores, esta siendo complicado cada año más visualizar el camino sino con mayor riesgo y es algo que uno se pregunta: ¿hasta donde llegaremos? ¿Cuál es el motivo final? La gente tiene que disfrutar y otros tienen que trabajar, pero habrá un punto que ya no es sostenible, aunque disfrutemos mientras se pueda, ¿no cree?

En 2025 dejarán de gestionar Son Fusteret. ¿Ha sido un duro golpe?

—Le mentiría si le digo que no. Hemos hecho ser a Son Fusteret lo que es hoy en día, y duele saber que pronto puede que deje de ser el referente cultural de nuestra ciudad. Nos duele por nosotros y por todos los que en estos años nos han acompañado. Es que, si hace balance, han sido más de 380 conciertos y eventos, más de dos millones y medio de personas que han pasado por allí que antes de entrar nosotros no pasaba nadie, entraban a robar cobre y era deficitario para Palma y el ciudadano. Pocos recintos pueden decir algo como esto y se puede estar muy orgulloso de lo que hemos hecho todos, es algo increíble la verdad.

Han impugnado el concurso público de Cort. ¿Qué quieren conseguir?

—Nosotros no estamos en contra del Ajuntament, el concurso del recinto ferial de Son Fusteret lo ha gestionado la SMAP. Como empresa que se ha presentado a un concurso público teníamos derecho a ver el expediente y la documentación presentada por la empresa adjudicataria, y en esa revisión nuestro departamento legal detectó posibles irregularidades. Lo que queremos es saber si la mesa técnica que ha revisado los expedientes y ha otorgado la adjudicación ha realizado el proceso de manera correcta y que lo dictamine un juez o alguien que lo haga con mayor criterio global y estricto. Pensamos que se han dejado llevar por el dinero y que hay irregularidades de la solvencia técnica que han presentado y se ha adjudicado por parte de la mesa de contratación de la SMAP.

¿A qué irregularidades se refiere?

—No hay que olvidar que es un recinto cultural, al menos eso pensamos nosotros, aunque el SMAP diga que es una simple esplanada que se ha adjudicado para 12 años con una licencia permanente de actividades musicales para 9.000 personas, esto es mucha responsabilidad y debe ser gestionado por una empresa con garantía absoluta que marcan los pliegos, no una empresa que se une a otras para cumplirlos. Me explico mejor, yo valgo por mi solo y por eso soy garantía, no que me tengo que juntar con otros para cumplir los pliegos técnicos. Para mí, eso no es tener garantía. Si no se puede presentar cualquiera, ¿no cree? Esto es uno de los puntos que hemos visto ilegales en la adjudicación.

¿Cómo va a reaccionar Trui ante esta nueva situación de cara al año que viene?

—Como siempre lo hemos hecho, siempre nos hemos levantando ante las adversidades, 45 años de duro trabajo y esfuerzo te hacen madurar en muchos aspectos. Por un lado, tenemos ante nosotros un 2025 que vendrá lleno de oportunidades, y por el otro no solo está Trui, están los trabajadores, las familias, los proveedores, las marcas, todos los que de una manera u otra confianza en nosotros. Nosotros seguimos hacia adelante, no nos detenemos. Esta historia continúa. Seguiremos haciendo Trui como mallorquines que somos, aprendiendo de los errores y abrazando las alegrías.