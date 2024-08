Si juntas la devoción por Stanley Kubrick y la afición al cine de Christopher Nolan en una coctelera, la agitas, sin remover, y le añades el punto exacto de sabor local y personal, es probable que salga algo similar a Fer es click, el debut fílmico de Mateu Padilla, de la Mallorca Film School, que rodó este cortometraje que une los bucles temporales con salud mental para tratar, desde la ciencia ficción, una temática social.

Padilla, que compagina las facetas de director y actor protagonista, da una sinopsis del filme: «Un chico está en su casa mirando una película cuando, de repente, tras ir a buscar las palomitas y vuelve al salón, se da cuenta de que la película está en el mismo punto en el que empezó y todo se repite».

El director y protagonista del filme, Mateu Padilla, posa para esta entrevista. FOTO: JAUME MOREY

La idea es unir el cine de ciencia ficción que tanto le gusta a Padilla, con referentes en Origen, Interstellar o Tenet de Nolan, con la profundidad psicológica de los personajes del cine de Kubrick. Así pues, en Fer es click, a partir de un arranque misterioso y de suspense, el filme se presta a hablar de «un estado mental, una depresión, que puede hacer muy complicado escapar de un bucle en tu día a día».

Una sensación que todos podemos sentir como familiar y que el propio Padilla detalla como «algo que me ha pasado y me hace preguntarme qué puedo hacer hoy para que sea mejor que ayer, para que no sea lo mismo una y otra vez, una perspectiva que puede ser agobiante».

Así pues, el rodaje, que tuvo lugar el pasado mes de abril, se desarrolló durante un solo día con un equipo profesional producido por MN Studios y la Mallorca Film School, y contó con la dirección de fotografía de Maria Prats Molina y la dirección de arte de Asier Fernández de Antona, a los que no solo agradece la implicación sino que avanza que «contaré con ellos para todos mis proyectos futuros».

Referencias

En el caso de la fotografía, a cargo de Prats, detalla Padilla que tuvieron una idea similar al querer darle una luz que se inspira en la serie Euphoria, que cuenta con una cinematografía principalmente elaborada por Marcell Rév. Así pues, hay mucha «iluminación no justificada», es decir, luz que precede de una fuente que no parece estar presente en el universo de la historia y que permite generar una atmósfera «onírica o irreal». Por otro lado, el trabajo de Prats unido a la labor de Fernández de Antona en el departamento de arte lograron «la película que había pensado que quería antes de empezar a rodar», señala Padilla.

El cartel de la película de Padilla 'Fer es click'.

A su vez, Padilla cuenta con «diez años de experiencia» como actor, por lo que no es extraño para él la interpretación y, de hecho, «cuando escribía el guion no pensaba en otra figura que no fuera yo mismo para el corto», algo que, concede, «puede ser una buena o mala decisión», pero que en este caso fue bien. En cualquier caso, también sabe que tienes «unas limitaciones» y que «lo que querías hacer y lo que puedes hacer son cosas diferentes», por lo que aunque contento y satisfecho con el resultado, avanza que no cree que «vuelva a ejercer de director y actor a la vez».

El corto se halla en la fase de distribución con el objetivo de llegar a festivales cinematográficos tanto de la Isla, con el Atlàntida y el Evolution en mente, como de fuera, pero con una cosa clara: «Sé que valgo para esto y cuando vi el cortometraje en pantalla grande se me puso la piel de gallina. Me di cuenta de que ya no hay vuelta atrás».