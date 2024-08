La música continúa en Es Jardí destacando en la programación de esta semana el concierto de Carlos Baute este próximo viernes día 23 y el Aniversario 25+1 de Garito el siguiente sábado día 24. Además, la terraza de este ciclo festivalero se despide de los domingos de agosto con una nueva propuesta de tardeo el próximo día 25 con las actuaciones de Tu Otra Bonita y O Erra. Por su parte, el concierto del cantautor venezolano Carlos Baute llega fruto de la colaboración, un año más, de Mallorca Live con la Fundación Miquel Jaume - Palma Fustal.

Por lo que se refiere a su carrera musical, Baute aúna un recorrido exitoso con renombrables discos de oro, platino y diamante, además de diversos premios como el Latino de Oro, Dial y Ondas entre otros, convirtiéndose así «en uno de los artistas latinos más reconocidos en Hispanoamérica» Con todo, la velada será una experiencia de 360 grados contando además con el Taller de Baile Latino, el cual tendrá lugar en el Escenario Bienvenida antes del concierto.

Asimismo, este recinto ubicado en Calvià acogerá el siguiente sábado al legendario club de Palma Garito en su gran fiesta de aniversario 25+1, junto a destacados nombres de la música electrónica. Entre ellos figuran los DJ Paco Colombàs, Nacho Velasco, Alex from Tokyo y Gÿe. A su vez, también estará de celebración cumpleañera el DJ mallorquín Kiko Navarro.

De igual fomra, «la fiesta más linda del mundo», la Bresh celebra su segunda fecha del verano el día 29, que de nuevo ya ha agotado las entradas. Con todo, el ciclo estival prepara su despedida con broche de oro de la mano de Ana Mena el sábado día 30 y la última velada tendrá lugar el día 31 con «la gran» ‘closing party’ con Children of the 80’s y New Limit.

Ana Mena actuará en 'Es Jardí' el viernes día 30 de agosto

Así pues, música, cultura, gastronomías y actividades para todos los gustos convivirán en el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live Festival en Calvià los próximos jueves, viernes y sábados hasta el final de agosto, concluyendo la fiesta veraniega el día 31 de agosto.