El nuevo tema Dancing on the clouds despliega sus alas en la esfera musical de la mano de Labios de Bourbon, la aventura del cantante, compositor, guitarrista y artista Biel Mulet. El single, grabado en la ciudad estadounidense Nashville con la producción de Brad Jones, estará disponible a partir de mañana en las plataformas digitales.

Además, Labios de Bourbon con esta letra, lanza un clamor de afecto ante la pérdida de un ser querido. En este sentido, «la canción es muy sentida, es un hito de amor y esperanza, no quería que fuera una canción melancólica, llega directamente desde el corazón, sin falsos efectos, sin subterfugios, sin adornos», señaló Mulet.

Asimismo, lejos del sonido añejo de madera de las guitarras acústicas, Labios De Bourbon eleva su presencia al más puro estilo rock clásico, en el que los breaks de batería y las guitarras eléctricas consolidan una propuesta a la manera de Nashville.

Por su parte, «Dancing on the clouds no es una despedida», esclareció Mulet, «es un hasta pronto, como una forma de cariño que uno puede tener hacia alguien que es querido y ha sido importante». «Y que siempre vivirá en mí y nos volveremos a ver y bailar sobre las nubes», explicó el artista.

En cuanto al proceso de grabación, asegura haber sido todo «muy rápido», «me invitaron a producir esta canción en un viaje a Estados Unidos, fue casi de sorpresa y en 10 días tuve que hacer la canción, aunque siempre tienes algo en mente», añadió.

Tras su primer disco Loco por respirar, un álbum que bebe de las fuentes del southem rock y el blues, Labios de Bourbon ofrece un proyecto fresco de blues y rock sureño, con matices mediterráneos.

En suma, las sensaciones de Mulet son «fenomenales», e indica que «ha sido todo una aventura musical, pues ir a grabar a la ciudad de la música a nivel mundial es todo un reto». De igual forma, confiesa que entre sus principales desafíos se han encontrado «estar a la altura del alto nivel de los músicos que suenan en los garitos de Broadway», así como «inspirar a los músicos que tocaron conmigo» y en tercer lugar, lo que supone «hacer un tema en inglés, que sonara bien y fuera potente», agregó.

Con todo, espera que tanto la letra como el ritmo de la canción sea de buen gusto para los oyentes, así pues asegura que «de momento, a las personas a las que les he hecho llegar el tema, la reacción ha sido muy buena».