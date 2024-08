La prolífica trayectoria de Youssou N’Dour (Dakar, Senegal, 1959) ha ligado la música, que mamó de niño en su casa gracias a su abuela, con la carrera política; no en vano, fue ministro de Turismo en su país natal, afrontando problemas que, todavía a día de hoy, peduran. El día a día de sus ‘hermanos africanos’ ha nutrido un repertorio que esta noche sonará con garra y sensibilidad a partes iguales en la segunda cita del Port Adriano Music Festival 2024. La velada tendrá lugar a las 22.00 horas.

Habiendo crecido en Nigeria, sé que África es un continente muy complejo y dividido. ¿Por qué cree que su música llega y conecta con tanta gente en África y en el mundo?

La música tiene un poder único para trascender fronteras y tocar las almas. Cuando eres músico hablas un lenguaje universal que supera las divisiones y tiene la capacidad de unir a las personas, recordarles nuestra humanidad común y promover la comprensión y la solidaridad. La música es una melodía y una palabra que puede hablar de amor, amistad, paz y temas que nos conciernen a todos, como el medio ambiente y la inmigración, temas que todos experimentamos en nuestra vida cotidiana, y por eso creo que nos identificamos con los ritmos y las melodías y también amamos las letras.

¿Viene de una familia de músicos? ¿Cuál fue su fuente de inspiración cuando crecía?

Vengo de una familia griot por parte de madre. Y en África, los griots son los guardianes de nuestras tradiciones, que son orales. La que más me inició fue mi abuela materna, Mame Marie Sène, a la que rindo homenaje con la canción Yakaar. Era una gran cantante tradicional. Sus actuaciones eran muy apreciadas en las ceremonias familiares y sociales. Me inspiró mucho y me dio las bases del canto.

¿Y como compositor?

Mi entorno es mi principal fuente de inspiración. Observo la sociedad que me rodea y mis pensamientos se sumergen en ella para leer su evolución, sus retos, sus puntos buenos y los no tan buenos. Cada día, la gente que conozco, las miradas que recibo, las historias que escucho y los acontecimientos que se desarrollan a mi alrededor. Todo me inspira. Es un estado natural que, como el aire, está en mí y a mi alrededor. Las tradiciones culturales y las historias de nuestro continente, la influencia de mi propia vida, mis experiencias y mis viajes por el mundo también desempeñan un papel crucial en mi proceso creativo.

¿Quién es el músico que más ha influido en su carrera?

Sin duda, Peter Gabriel, me mostró un respeto y una consideración extraordinarios durante todas nuestras colaboraciones, tanto en el escenario como fuera de él. Peter siempre ha tenido un profundo interés por las músicas del mundo y cuando me invitó a participar en su álbum So, en 1986, y en la gira Human Rights Now organizada por Amnistía Internacional en 1988, yo ya era abiertamente era famoso en Senegal y África, pero dio otra dimensión a mi carrera. Siempre me ha animado a mantenerme fiel a mis raíces sin dejar de explorar nuevos horizontes musicales. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para rendirle un caluroso homenaje.

¿Qué espera transmitir y comunicar a través de su música?

Como dije hace unas semanas en la UC Berkeley de Valencia, canto al amor en toda su plenitud. Amor a uno mismo, amor al prójimo en todas nuestras diferencias, amor a la naturaleza y amor a nuestro creador.

Como antiguo ministro de Turismo de su país, ¿qué opina del movimiento contra el modelo turístico en Europa, especialmente en Mallorca, en un momento en que es una fuente de ingresos cada vez más importante para África?

No veo necesariamente las cosas desde ese punto de vista. A través del nombre del movimiento en Europa, percibo un grito del corazón. No voy a hablar de ideología, pero invito al mundo a interesarse por el porqué de este grito para prohibir el turismo en un lugar que ciertamente antes lo quería y ahora ya no. El turismo es sin duda una actividad muy económica, pero también debe ser una oportunidad para desarrollar nuestras regiones y cultivar una mezcla cultural que respete nuestro patrimonio cultural, social y medioambiental. En mi opinión, no debemos vincular el posible desarrollo de África con el abandono del turismo en Europa. Además, ¿por qué debemos aceptar lo que otros rechazan si se basa en argumentos plausibles?

Como excandidato presidencial, ¿cómo habría cambiado Senegal?

No creo en los hombres providenciales. Para mí, un líder debe tener una visión compartida y apoyada por la población para que el desarrollo sea alcanzable. Sin cohesión, no puede haber mejora. Lo dije en una de mis canciones titulada Sama Dom. Literalmente dije: ‘Si diez personas cavan un pozo y diez personas intentan taparlo, a pesar de todos sus esfuerzos, solo puede haber polvo y no pozo’.

¿Es la corrupción el motor de la inmigración ilegal en Occidente?

La inmigración ilegal no puede resolverse sólo con la corrupción. Sobre todo, rechazo este punto de vista, porque sería como si sólo tuviéramos líderes corruptos. La inmigración ilegal es también el resultado de unas relaciones mundiales desiguales, del egoísmo de los países que contaminan el planeta, de esos países, multinacionales y organizaciones que saquean nuestros recursos a cambio de migajas.

¿Qué siente cuando ve morir a sus compañeros y a sus hijos intentando llegar a Europa?

Me duele hasta la médula. Lo repito una y otra vez: África es el futuro.

Ha ganado numerosos premios y ha cantado con algunos de los artistas internacionales más importantes, ¿se siente orgulloso?

Estoy muy orgulloso de todos los premios que he ganado y de todos los artistas con los que he compartido escenario. No elijo entre los premios, pero todo es importante.